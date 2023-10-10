國銀刷卡優惠 轉向旅行社合作

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今年中秋三天連假後即接國慶四天長假，但國內旅宿業者卻傳出「訂房情況慘澹」，民眾「熱衷出國、不愛國旅」。公股銀主管指出，從信用卡優惠觀察消費趨勢，今年國銀業者確實傾向直接和旅行社合作優惠專案，而非直接和國內旅宿合作，這是因為旅行社同時囊括海外旅遊與國旅消費。

公股銀指出，去年國旅大爆發，信用卡和國內大飯店談了不少單一優惠合作，但今年海外旅遊解封後，考慮到民眾海外旅遊熱潮，銀行信用卡優惠轉向與旅行社或旅遊網站合作，也就是說，民眾在旅行社或旅遊網站上消費，都可以得到相關優惠，包括購買國內或國外的住宿或行程；反之，針對國內連鎖飯店、五星飯店的優惠合作相對大幅減少。

由於旅行社或旅遊網站刷卡消費，從請款商家上看不出是「國內旅遊」還是「海外旅遊」消費，因此國內沒有單位或業者針對「國內旅遊住宿」和「海外旅遊住宿」兩類型的消費進行統計與比較。

從聯卡中心針對「住宿」類型的刷卡消費統計觀察，2021年疫情期間，國人共刷了約817萬筆住宿費，每筆平均消費3,360.27元；去年暑假兩個月、國旅大爆發時，國人總共刷近1,030萬筆住宿費，簽帳金額370億元，每筆平均消費3,592.27元；今年7月單月國人刷了490萬筆住宿費，簽帳金額193.5億元，每筆平均3,947.23元，顯現逐年增加。不過，這項統計也一樣是包含國內及國外所有住宿類別的消費。

公股銀強調，看好國人對旅遊的熱情不減，接下來11月初有全台規模最大的2023 ITF台北國際旅展，將是信用卡規劃優惠的重大盛事，預料祭出刷卡滿額回饋搶市將全部出籠。