新青安房貸效應 行庫：超預期

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五大行庫近兩年7月及8月青安撥貸占比

新青安房貸8月上路，為公股銀房貸業務帶來新活水，業績甚至超出預期。據公股銀、央行、財政部統計，8月新青安公股銀承作的放款金額，占整體房貸新承作金額2成到3成，比起以往的1成到2成有顯著成長，9月預估持續發酵，可延續成長趨勢。

央行統計，8月五大行庫（台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀）房貸新承作放款金額共632.01億元，財政部統計，五大行庫8月新青安房貸撥貸金額共121億元，亦在8月房貸新承作放款中，新青安撥貸金額占19.14％。

新青安房貸上路前，五大行庫單月青安撥貸約占該月房貸新承作放款10％左右，顯見新青安房貸確實對公股行庫房貸業務有所挹注。

公股銀表示，由於政府推出的新青安房貸，提供民眾更高額度，更多利息補貼，自然提高民眾申請意願，因此在新青安房貸正式上路前，公股銀對於新青安能帶來的業務量都抱持樂觀，首月成績出爐，一部分公股銀表示與預期相符，甚至有幾家公股表示「超出預期」。

土銀統計，今年1到7月的青安貸款新承作金額與件數，占同期間整體房貸新承作金額與件數分別約12％及17％；8月的新青安貸款新承作金額與件數占比則分別提升至約20％及24％。雖然前八月累積房貸新承作金額比去年同期減少，但8月單月房貸新承作金額較去年同期大增約28％。

合庫也有相同趨勢，8月新青安房貸新承作金額及件數占房貸新承作金額及件數分別約13.3％及16.6％；前七月青安房貸新承作金額及件數占房貸新承作金額及件數則分別僅約6.4％及9.9％，可見青安大幅成長。房貸新承作金額上，8月受新青安加持，比去年同期狂增35.2％，前八月累積金額仍比去年同期略減。

兆豐銀前七月青安貸款新承作金額與件數，占同期間整體房貸新承作金額與件數分別約2成；8月新青安貸款新承作金額與件數占比提升至3成。