新青安大熱門 台銀、土銀成贏家

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據財政部統計，即使8月中起民俗月影響交屋，但因新青安房貸上路首月，受理件數與金額仍暴增，件數較去年同期成長近3倍，受理金額則是去年同期4倍以上，撥貸金額同樣有逾100％的年成長。其中又以台銀、土銀年增幅度最多，台銀單月撥貸金額比去年同期翻倍成長。

8月公股銀行辦理新青安貸款，受理戶數為6,418戶、受理金額473億元，分別比去年同期年增255％、388％，撥貸戶數為2,599戶、金額為168億元，也比去年同期分別成長62％、95％；即使今年7月已出現「新青安預熱潮」，公股銀受理量有2,023戶、126億元，8月實際上路後的成績卻還比7月翻兩、三倍。

公股銀主管指出，過往首購族辦理房貸，大多優先考慮台銀、土銀，新青安雖是所有公股銀都可辦理，不過預期大部分案件還是流向台銀、土銀。財政部統計，8月新青安受理戶數，台銀1,927戶、土銀1,398戶，即約52％青安案件都在這兩家公股銀，比起去年同期約47％案件為台銀、土銀受理，成長5個百分點。

受理戶數上，台銀8月比去年同期年增約293％、土銀年增約274％，受理戶數排名第三的彰銀受理699戶，比起去年同期增加284％，成長幅度同樣不俗；受理戶數第四名為兆豐銀604戶，第五名是一銀587戶，受理金額前五名排名與戶數相同。

後續房市方面，歷年房市在民俗月期間都較淡，今年有新青安因素淡季不淡，公股銀看好民俗月過後的購屋潮會更旺。公股銀認為，民俗月結束後房貸受理量就有感增加，由此可見房市仍有剛性需求支撐，對今年第四季房市預估仍為量縮、價格盤整。