月配息新基金 吸金擋不住

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主被動月配息型基金

月配息基金吸金力愈來愈強，國內投信亦靠月配息翻轉規模，打破海外月配債券基金獨大的市況，目前國內投信發行的月配基金商品就高達2,896億元，年底前還將有三檔月配基金問世，預期將成吸金利器。

過去台灣基金投資人規劃每月現金流多透過主動式操作的海外債券型或平衡型基金，推升聯博全球非投資等級債券、安聯收益成長基金規模快速跳升至3,000億元～6,000億元。國內投信近年來亦陸續在股債基金上增加月配息，目前光四檔月配型基金規模就逼近3,000億元。

近年隨被動式投資轉熱，帶動台股高股息ETF成為境內基金新霸主與規模成長的主要引擎，其中，復華台灣科技優息ETF基金掛牌四個月，規模即高達870億元，屢創紀錄，帶動投信新基金募集掀起月配息熱潮。

債券ETF基金方面，月配息型也擁有一片天，中信高評級公司債ETF基金透過月配息機制，成為國內甚至亞太地區規模最大的債券ETF，與旗下另一檔月配型的中信優先金融債ETF基金，合計近2,000億元的資產規模。

看準投資人熱愛月配型，投信業者積極推出相關新產品搶市，中信成長高股息ETF、台新永續高息ETF都將在10月16日開募；債券ETF也將迎來第三檔月配息產品在10月下旬掛牌，進入今年月配息新基金搶市的高峰期。