短期連續繼承 可申請免徵

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財政部台北國稅局表示，遺產稅是以被繼承人死亡時遺留財產為課徵標的，不過被繼承人死亡前五年內繼承的財產，如已納遺產稅，就可以不計入遺產總額。

有民眾反映，家族在短期內連續有繼承事實發生，不清楚該如何正確申報遺產稅。國稅局說明，遺產稅是以被繼承人死亡時遺留財產為課徵標的，為避免同一筆財產，因短期內連續繼承而被重複課稅、加重納稅義務人負擔，遺產及贈與稅法第16條第10款規定，「被繼承人死亡前五年內繼承之財產已納遺產稅者，不計入遺產總額」。

國稅局舉例，被繼承人A君在2019年1月5日死亡，遺產為「甲地號土地」一筆，繼承人為配偶B君和孩子C君，雙方協議由B君繼承，經核定為有遺產稅案件並繳納完畢；然B君後來在2020年10月30日死亡，原先繼承的土地改由C君繼承。

由於這塊「甲地號土地」，是B君死亡前五年內繼承的遺產，且屬於已繳納遺產稅的遺產，C君在2020年12月申報B君遺產稅時，可依遺產及贈與稅法第16條第10款規定，申報為不計入遺產總額、免徵遺產稅。

但不幸的是，C君在2023年3月3日也發生死亡，此時繼承人D君申報C君遺產稅時，該筆由C君再轉繼承的「甲地號土地」，因距2019年1月5日首次繼承時間未達五年，仍可依照遺產及贈與稅法第16條第10款規定，申報為不計入遺產總額，同樣免徵遺產稅。

國稅局強調，死亡前五年內繼承的財產，不計入遺產總額，是以已經繳納遺產稅者為限，如果是前次繼承時，該遺產本來是免遺產稅的情形者，就不適用該規定。