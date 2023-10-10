工具機業瘋搶單 引爆價格戰

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台灣工具機近六年出口值

全球工具機業為搶單殺紅眼，引爆全面價格戰。近期日本零件大廠降價逾10％搶單，首當其衝的上銀決定正面對決，上銀董事長卓文恒強調，只要競爭對手削價搶單，上銀就會跟進降價搶單；工具機廠福裕及程泰集團為出清庫存，或敦促代理商盡快下單，也有降價動作。

全球傳動主管指出，大陸市況不好，遭逢大陸同業削價搶單的壓力，全球傳動也會調整價格因應。目前全球傳動在大陸市場滾珠螺桿及線性滑軌的接單，主要來自新能源車及太陽能等產業。

近期日系零件大廠主動向台灣客戶，調降大陸製產品售價。大立機器總經理莊大立證實，最近有日本零件大廠主動找大立談價格，原本日系零件業者報價，比台灣同業貴1成～2成，近期報價與台灣廠商價格相同。

莊大立表示，工具機廠不調動報價，但議價空間變大，通常給予往來多年的客戶價格折扣或增加配備或配件，形同另類變相降價。

程泰集團董事長楊德華形容，從事工具機行業40多年，首次碰到接單窒息，大陸客戶下單卻延後拉貨，不知道台灣工具機業景氣何時可以看到春燕飛來。他這次參加歐洲工具機展，為了讓代理商盡快下單，給予價格優惠。

磨床大廠福裕主管透露，福裕為了出清庫存，最近調降價格，不過新機型價格未動。

大陸疫後復甦力道不如預期，俄烏戰爭引發通膨、美國持續升息，都導致企業投資觀望，影響工具機業接單。工具機廠擔憂調降價格後，很難再恢復原價，通常都是依客戶採購數量及付款條件，給予折扣優惠，形同變相降價。

東台集團董事長嚴瑞雄解釋，工具機廠一旦調降機台報價，售價很難再回升。東台集團評估，目前現金流足夠負擔員工薪資、原物料及零件採購，不會直接降價搶訂單。

高明精機總經理張市育指出，高明3月參加台北國際工具機展，現場接單2億～3億元，大型龍門下單到交貨至少六個月，正忙於出貨，因此高明反向操作，調漲大型龍門售價7％，寧可漲價，也不願降價求售。