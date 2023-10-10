AI-GPU助拳 台伺服器廠Q4回神

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上半年全球伺服器出貨走緩，至第三季出貨出現連兩季衰退，在品牌廠及CSP（雲端服務商）將拉貨需求轉向AI伺服器，台伺服器廠亦逐步擺脫低谷，主要AI伺服器廠如英業達、緯創及技嘉第三季營收皆較上半年明顯揚升，隨著AI-GPU供貨趨於順暢，第四季出貨可望增溫。

供應鏈業者指出，以台廠整體伺服器出貨量比重來看，企業端（Enterprise）非AI通過型伺服器今年占比仍逾8成，在企業端支出縮手、品牌廠也暫緩該類產品拉貨下，影響台廠L6（伺服器主板）甚或整機系統的出貨總量，過去兩季皆有超過1成、或近1成的年減，並預估全年台廠總出貨量也將下滑。

不過，以業績面來看，舉凡有AI伺服器產品出貨的台廠均喊出全年伺服器業績看增的展望。IDC報告指出，為因應強化部署AI的雲端服務，全球企業於運算及存儲基礎設備支出在第二季有近8％的年增、達246億美元，並預估2023全年度將以10.6％的年增、推升全球整體支出突破千億美元。

台廠表示，手上有配置輝達（NVIDIA）H100架構之高階AI伺服器出貨的業者，其產品ASP（平均銷售單價）較一般CPU伺服器價差動輒達10到100倍不等，隨著9、10月陸續出貨，11、12月後再進一步放量，對營收貢獻度亦將逐步放大。

作為輝達H100系列之AI-GPU基板獨供廠及DGX H100主力ODM的緯創，下半年在GPU伺服器相關業績逐月成長、逐季走升的態勢不變，而已開始出貨HGX H100、H800的技嘉9月營收已有年增逾85％、飆升到162.71億元的創高表現。

另作為MGX H100系列首波供應商的廣達，8月營收亦已站回千億元的高檔水位，後市增溫亦可期。至於第三季營收動能暫蹲的緯穎，即將於11月陸續出貨配置輝達AI-GPU的高階AI伺服器產品，法人依其以整機櫃出貨的模式估算，樂看其第四季業績將明顯翻揚。