資料失真 為生成式AI大硬傷

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生成式AI是近期科技業最熱門的話題，企業主也很想知道如何導入AI，來提升效率。IDC調查指出，有32％的亞太區組織希望投資生成式AI技術，38％的企業則是希望了解生成式AI的使用實例，以此來提高營銷、客服、研發、製造、供應鏈等各種部門的效率。

目前生成式AI最著名的就是ChatGPT，而Google、微軟、百度等網路企業，也都積極研發不同種類的生成式AI，儘管方向稍微不同，但是功能都差不多，就是讓使用者輸入問題後，立刻搜尋雲端資料庫，產生出具有人性化、有情緒性、有組織的摘要或文章。

IDC指出，知識管理是生成式AI最重要的使用範例，可搜尋整個企業中不同類型的圖像、文檔、語音等訊息。

另外，程式工程師也可用生成式AI來創建、優化、測試程式碼，提高工程師的生產力和程式代碼的質量。

連服務業也可以使用生成式AI，來提供銷售人員高度訂制化的營銷內容，甚或創建針對搜尋引擎的優化內容。

不過生成式AI是靠撈雲端資料庫的內容來重新編寫文案，因此雲端資料庫內容的正確與否將影響最後產出的正確性，成為生成式AI發展過程中最大的硬傷。

IDC亞太地區研究部大數據和人工智能研究主管Deepika Giri指出，生成式AI可能以全新的方式重新構想組織格局，但仍須仔細評估實施相同方法的內在復雜性和風險。

Giri認為，生成式AI技術現仍處於早期階段，供應商尚無法完全解決圍繞這項突破性技術的隱私、安全、準確性、版權、偏見和濫用問題。

全球也非常關注目前尚不受到監管的生成式AI應用，包括數據隱私和安全、智慧財產權、濫用產出內容等等問題。例如日本即成立一個委員會，要在生成式AI技術上跟國際接軌，而中國國家互聯網信息辦公室則提出對生成式AI的評估，但目前亞太地區還未有政府針對生成式AI制定任何形式的法令規範，恐成為數位經濟創新發展上的阻礙。