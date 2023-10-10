Meta 生成式AI廣告功能明年上線

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Meta宣布，將在Meta廣告管理員中推出生成式AI創造功能，預計2024年上線，此功能可望大幅提升廣告工作者的生產力。但軟體大廠Adobe對此態度則較為保守，強調目前品牌廠商使用生成式AI的比例遠低於個人，主要是顧慮到數據安全等議題。

Meta明年上線的生成式AI內含三大全新功能，包括有背景生成（Background Generation）、圖像擴展（Image Expansion）與文字變化（Text Variation）。其中背景生成功能，可協助廣告創意人員建立多個背景，配合產品圖像，針對不同受眾客製化創意內容。而圖像擴展，則是將現有素材根據版面不同長寬比，以較少的時間與資源重新再利用創意素材。

至於文字變化，根據廣告主的原始文字生成多種廣告文案版本，提供多種選項，適用不同受眾，但目前此功能僅限英文文案。

Meta指出，一半的受訪廣告主預估，利用生成式AI等工具，每周可省下五小時以上工時，相當於一年可以省下近一個月時數。幾乎所有受訪者均認為，AI可提高行銷成效。另一方面，生成式AI工具也可化解靈感枯竭的窘境，只是目前在客製化上，仍有待改善。

目前的生成式AI廣告功能只是起點，Meta計劃為廣告主提供生成廣告文案彰顯產品賣點，或在幾分鐘內生成客製化主題的廣告圖片，例如符合運動品牌風格的戶外圖像。企業很快就能在Messenger和WhatsApp上運用AI傳送商務式訊息，與顧客互動，協助進行商業交易、互動或即時回覆。

另一家軟體大廠Adobe也發表最新調查報告顯示，近一半的亞太地區消費者期待透過生成式人工智慧來改善產品和服務（46％）以及客戶體驗（44％）。這一數據較美國、歐洲、中東和非洲高3倍。

但9成消費者表示，已在行銷和客戶體驗活動中，使用生成式人工智慧技術。其中42％的人使用過大型語言模型或對話式人工智慧，25％的人使用過文字轉換圖像的生成器，23％的受訪者兩種技術都用過。但品牌商只有40％的受訪者表示，該公司正在使用生成式人工智慧工具。顯示個人用戶與品牌商在使用生成式AI的比例相差甚多，推測品牌商較為謹慎的原因之一為考慮數據的安全性。