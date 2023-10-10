水資源處理 躍營造廠金雞母

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水資源處理、回收再利用，躍居營造廠營運金雞母，崑鼎因此業績迭創新高、欣陸投控旗下專做水資源的欣達環工，業務量已超過700億元，創新高。中鼎更預期，未來一年水資源處理相關商機逾千億元。

崑鼎水處理業務，包括台積電南科再生水、桃園北區水資源回收中心等水務營運工作，以及林口、屏東農科園區兩座水資、新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間污水處理設施等污水處理營運工作。

崑鼎累計今年前三季合併營收58.51億元、年增13.06％，稅前盈餘13.02億元，雙創同期歷史新高。

欣達環工為欣陸投控旗下三大事業體之一，目前手中的專案，包括淡水污水下水道系統、臨海污水廠暨流放水回收再利用、埔頂污水廠及污水下水道系統、中壢污水廠及污水下水道系統、橋頭再生水廠、鳳山溪放流水回收再利用等BOT案、銅鑼科學園區污水廠第二期工程等水務類。

據了解，今年欣達環工的環境工程及水資源處理合約金額超過700億元，為去年營收的15倍多，創歷史新高，預期可為欣陸投控未來的營收、獲利奠定穩健基礎。

中鼎集團已取得五座投資／興建／營運模式的水資源廠，近期取得的主要成果還有南科再生水廠已商轉、桃園北區水資源回收中心。

中鼎指出，2026年前政府將釋出多座再生水廠新計畫，高科技園區也積極提升再生水替代率，預計全台再生水產水量每日近50萬噸；全台擬新增六座海淡廠計畫（產水量約每日85萬噸），新竹與台南兩座海淡廠已獲中央核定，準備招標中（合計產水量每日可達30萬噸）。中鼎指出，這些水資源、不含營運，潛在商機就高達約1,200億元。