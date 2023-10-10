台汽電砸26億 啟動陸域風力開發

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

響應政府綠能政策，台汽電董事會同意，規劃由孫公司星寶電力在彰化縣設置陸域風力機組共33.6MW及相關電力設施，開展陸域風力開發布局，藉此提升整體營運績效，增加業務營收；預計投資26.08億元，擬以自有資金及專案融資支應。

台汽電旗下轉投資民營電廠，包括森霸電力（持股43％）、星能電力（持股40.5％）、星元電力（持股41.3％）、國光電力（持股35％），加總裝置容量達2,491GW，占國內民營電廠裝置容量30％。

台汽電近年積極推動太陽光電、陸域風電及地熱等再生能源布局，總裝置容量逾150MW，其中光電布局已取得烏山頭水面光電2期（容量13MW）及彰化永興（容量30MW～32MW）漁電共生開發權，預計2025年併網上線。此外，台汽電延伸至再生能源運維、售電及參與輔助服務電力交易等新興商業模式，綠電事業售電業務耕耘漸收成效；子公司台汽電綠能轉供14家，累計轉售逾4億度電力。

台汽電上半年EPS 1.49元，除提高膠片混燒與SRF（固態再生燃料）混燒比，評估推動機組更新，燃氣替換燃煤可行性，森霸電廠一期1GW發電容量首季獲利貢獻2.7億元，第二季貢獻2.6億元；森霸電廠二期1GW容量將在2024年6月商轉，國光電廠二期也將爭取台電2025～2027年標案。