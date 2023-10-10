福特六和攜TFT 推兒童交通安全

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從2013年開始，「TFT為台灣而教」教育基金會（以下簡稱TFT）與Ford Fund福特汽車公司慈善基金會（以下簡稱Ford Fund）合作，長期關注教育、社區關懷、永續發展和道路安全的議題，透過Ford「熊熊車」支持各地的TFT計畫成員進入台灣各個角落，不僅帶給孩子溫暖的陪伴更讓成員與孩子們的交通路程更加安全。

TFT成立十年之際，舉辦一系列活動包含公益音樂節、互動式展覽以及跨界對談，特選教師節9月28日開幕「你想成為什麼樣的大人」互動式展覽，分享十年來TFT在教育不平等議題中的努力成果，福特六和總經理陳文芳領軍一級主管及團隊擔任一日導覽志工，於展覽現場與閱覽者分享TFT十年的心路歷程以及Ford「熊熊車」和老師們的動人故事；而Ford也於公益音樂節邀請「靖娟兒童安全文教基金會」（以下簡稱靖娟基金會）一同參與TFT十週年盛會，讓參與民眾以及孩子透過互動學習兒童交通安全的重要性。

福特六和汽車總經理陳文芳表示：「Ford身為移動服務的提供者，十年間透過提供TFT計畫中的「熊熊車」，讓高學習需求地區的學生有更多的機會可以接觸教育資源，並且讓TFT成員們的教育熱忱和理念深入到台灣的各個角落，目前共有37輛Ford熊熊車陪伴計畫成員面對不同的挑戰。透過互動式展覽可讓閱覽者更加了解這項任務的挑戰，也希望鼓勵社會大眾關注教育不平等的議題，讓台灣下一代的主人翁能有更優質的教育環境。」