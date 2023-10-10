SUBARU慶登台21年 祭超殺促銷

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歡慶SUBARU登台21周年，台灣意美汽車正式推出「超強檔優惠，唯一鉅獻」專屬優惠購車活動，特別針對全新超性能房車／家庭跑旅WRX & WRX WAGON、純電最強休旅Solterra，以及豪華旗艦休旅OUTBACK等重磅車款推出絕版價優惠，分別為WRX 4D 2.4 EyeSight（162.8萬元）、WRX Wagon 2.4 EyeSight（168.8萬元）、SOLTERRA單色 ／雙色（179.8萬元／181.8萬元）、OUTBACK 2.5 i-T ES LITE／2.5 i-T ES（149.8萬元／152.8萬元），除了以絕版價入主上述4款超人氣坐駕之外，消費者也可選擇100萬50期高額0利率，並可享5年12萬公里原廠保固之優惠。

SUBARU旗下同級最強極致安全休旅Forester提供6款車型的堅強產品陣容，不僅坐擁百項安全配備及寬敞舒適的車艙空間，更搭載同級唯一的對稱式全時四輪驅動及水平對臥引擎，絕對是全家人一起創造安心愉悅旅程的最佳首選。

凡於10月1日至31日止，入主Forester全系列車款即贈送價值3萬元的360度環景影像系統以及5年或12萬公里原廠保固之外，指定車款（2.0 i-S ES車型）可享90萬40期0利率等三重購車優惠禮遇，活動詳情請親臨SUBARU全台展示中心賞車及試乘體驗。