股票ETF十強 科技類聚光

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今年來股票ETF表現前十強

觀察今年來所有股票ETF表現，前十強中，以海外科技相關ETF表現最佳，包括AI、電動車等主題，漲幅都在40％以上，主因今年來ChatGPT引爆生成式AI話題與商機，相關類股表現亮眼且中長期而言，在AI科技趨勢長期看好之下，也吸引市場資金進駐布局，相關ETF表現也因而受惠。

群益半導體收益ETF基金經理人謝明志表示，AI運算時代來臨，也引領半導體迎接新一波成長，市場預估生成式AI市場規模預估到2030年成長超過4倍，台灣半導體在全球扮演舉足輕重地位，先進製程、封測等皆為全球龍頭，更可望受惠這波由AI掀起的半導體浪潮，類股表現值得期待，而這當中又有不少半導體公司願意將經營成果與股東分享之企業，投資人不妨透過在成份股篩選上同時兼顧獲利能力與高配息之台灣半導體收益ETF來布局。

統一FANG+ETF基金日前調整成份股，該經理人林良一指出，今年市場主軸由AI帶動，但輝達CUDA生態系完整並持續投入AI領域，主導GPU市場的地位難以撼動，使超微半導體一時半刻在市占率上難越城池。博通不但是網通晶片龍頭，在AI晶片（ASIC）也居主導地位。根據摩根大通報告，ASIC晶片市場未來每年成長率將達20％。在當前價值約140億美元的ASIC晶片市場中，博通市占率高達35％。博通預期AI相關晶片營收可能很快就會超過企業整體營收的25％。AI熱潮帶動高速傳輸及AI晶片需求，因此博通的加入讓尖牙指數在AI及半導體體領域布局可更加完整。

台股方面，統一投信指出，雖然2026年AI伺服器的出貨量預估僅70萬台，約占整體伺服器的5％，但高單價特性使AI伺服器產值占比將超過5成。預期AI伺服器產值將從今年的460億美元，快速攀升至2026年的1470億美元，成長幅度高達219.57％。而台股具備完善供應鏈，從上游到下游，台灣企業在AI伺服器相關族群中都扮演關鍵角色，未來將大幅受惠AI伺服器的成長。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，預期台股第四季隨基本面逐步好轉，仍看好其後市表現，建議可透過一籃子電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。