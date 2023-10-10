債券ETF今年績效 短債出彩

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今年來債券ETF表現前十強

今年聯準會升息的步調左右了國內債券ETF基金的表現。近期在美債殖利率竄高之下，對利率敏感的長天期債產品表現受制，反倒是風險相對低的短債表現突出，以今年來投信發行債券ETF表現來看，前十強產品以短債相關占多數，前三名分別為國泰US短期公債、中信美國公債0-1以及群益0-1年美債，累積漲幅都在6％以上。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，從資產性質來看，美國短天期債由美國政府所發行，不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，也能提供收益優勢，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息的短天期債仍具配置吸引力，此外，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，亦具備較低波動的特性，面對利率變動更能處變不驚，因此在當前市況因利率變化而波動劇烈之下，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度。

美國長年期公債ETF基金短線淨值雖持續下跌，但投信法人強調，明年中美國聯準會可能會降息，依照過去幾次降息循環歷史經驗，利率大概在首次降息三～六個月前就會提早下行，在利率下跌情境下，為長天期債券提供後續豐厚的資本利得空間。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，整體而言，目前已至升息尾聲且債券殖利率攀升至近年高點，為投資債券市場之好時點。

另外，群益A級公司債ETF經理人謝明志表示，在避險需求猶存的環境下，訴求穩健配置的資金也將回流投資等級債。A級公司債因發債企業營運穩健，違約率可控，信用品質佳，相關ETF不失為投資人既享兼顧收益，又享穩健因應市況之投資工具。