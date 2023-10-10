OECD發布新課稅原則 台企須留意

OECD於2023年10月3日發布了支柱二應予課稅原則（Subject to Tax Rule, STTR）多邊工具，開放給各國簽署，以利修改各國租稅協定內容。應予課稅原則（STTR）是OECD全球最低稅負制整體方案中一個重要的全球反避稅工具，確保跨境關係人交易要承擔最基本的整體稅負。一旦各國採納本規則修改相關租稅協定後，關係企業間支付跨境費用（如利息、權利金與服務費等）將可能被提高扣繳稅款。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，OECD兩大支柱是近年來國際間最重大的租稅改革之一，對臺資跨國企業影響深遠。曾博昇說明，臺灣法定稅率為20％，臺灣公司做為一項所得的取得者，所適用的稅率原則上都不會低於9％，因此就算臺灣與其他國家的租稅協定納入了STTR條款，當集團位在其他國家的關聯公司支付費用給這家臺灣公司時，原則上不會受到這項新規定的影響。

但是，若是針對另一個支付方向，也就是當臺灣公司對外支付一筆費用給協定國他方的關聯方時，就可能因為STTR條款的緣故，提高了臺灣的扣繳稅率。曾博昇舉例，若臺資企業在某協定國設立一家子公司，而這家公司設立在某特殊經濟特區享有免稅待遇，當臺灣母公司對該子公司支付服務費時，原本有機會申請適用租稅協定營業利潤免稅，因此在兩邊都不承擔任何稅負；倘若臺灣與這個協定國之間的租稅協定未來修改納入STTR條款，臺灣稅局就可以對此筆服務費課徵不高於9％的扣繳稅。值得注意的是，STTR所課徵的補充扣繳稅，不可以在收到收入的居民國進行免稅或境外稅額扣抵。

曾博昇提醒，縱使臺灣對外簽訂的租稅協定會因此受到影響，所走的途徑將不會是本次所發布的多邊工具途徑，時程上也不會這麼快。由於臺灣並非OECD包容性架構成員，所以並無法以簽署STTR MLI的方法與各國多邊修訂租稅協定內容，不過臺灣的租稅協定國也有許多列在70多個發展中國家的清單裡，例如印度、印尼、馬來西亞、泰國與越南等國，因此不排除未來這些國家也會徵詢我方意見要納入STTR條款。由於協定雙邊議定的過程通常會持續一段時間，因此預計不會立刻發生這些協定被修改的效果。