新光銀攜手社區 推失智友善+金融防詐

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新光銀行響應國際失智症月已邁入第6年，為鼓勵失智者多走出家門融入社會，與「臺北市信義區健康服務中心」、「大臺南熱蘭遮失智症協會」合作舉辦10場「憶起守護咖啡站」公益行動，安排輕中度失智症長者參與手沖咖啡教學課程，由長者至分行以及社區擔任樂齡服務員，現場手沖咖啡予民眾免費享用，透過近距離的互動，消弭社會大眾對失智症的刻板印象，建立包容與支持的失智友善社會。

新光銀行總經理李正國表示，為了落實推動高齡金融友善的承諾，除了邀請長輩到分行與民眾互動，今年9月及10月份於北中南舉辦3場宣導活動；日前已與台中市「中華民國失智者照顧協會」合作「2023國際失智月忘不了的愛」活動，結合銀行志工同仁的參與，現場以失智症互動式網頁，一對一向民眾宣導失智症的認知之外，也結合防詐騙宣導，積極與高齡者、失智者以及其家人分享常見金融詐騙態樣及預防的方法，降低受騙的機會。

2025年台灣即將進入超高齡化人口結構，對社會最顯著的影響將會是高齡經濟與失智問題，國內外研究證明失智者透過社會參與，不僅可以提升對自我價值的認同感，對於延緩病程也有相當大的幫助，新光銀行積極運用核心職能回應社會議題，將持續結合地方社區與公益機構，加強長者以及一般民眾對失智症預防及金融安全意識，促進社會共好。