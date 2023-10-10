深獲高資產客戶支持與信賴 合庫金融債 再創佳績

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合庫銀行高資產業務再創佳績，延續上半年好評熱潮，憑藉自行研發與創新產品能力，9月份再度推出合庫自有品牌外幣結構型金融債券，短短5天募集期間總銷售金額達4,585萬美元，高資產客戶數大增直逼1,200戶，資產管理規模更上看新臺幣1,500億元。合庫老字號招牌魅力大，上半年首次募集銷售4,685萬美元，今年二次募集金額皆創業界最高，顯見合庫秉持「穩健經營，誠信至上」的原則，深獲高資產客戶的支持與信賴。

合庫銀行此次針對高資產客戶穩定收益的資產配置需求，設計兩檔連結利率區間的外幣結構型金融債券，分別為2年期及5年期，首年採固定配息，次年起依連結標的採區間計息，兩檔皆為美元計價，到期100％美元保本，為境內掛牌高資產客戶專屬債券最優的利率，在通膨降溫以及升息趨緩預期之下，提供客戶投資布局作為資產配置的絕佳選擇。

合庫銀行於110年5月取得高資產業務執照，隨即於7月初領先公股行庫第一家成立專責單位「私人銀行部」，並緊接著在11月中正式開業，積極展現推動私人銀行業務決心，與「財富管理部」攜手共同服務廣大客戶群。

合庫銀行開辦高資產業務已經近兩年，將運用多年深耕財富管理市場的紮實經驗，發展適合台灣高資產客群的理財服務，開發國際級私銀商品，獨創主題式境外結構型商品模組，並且將財管2.0結合信託2.0規劃服務，打造一站式整合平台，滿足高資產客群在個人、家族以及事業等不同面向的需求，用心守護客戶資產，期許成為高資產客戶最安心的夥伴。