虹夕諾雅 谷關 推騎行探索活動

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，將於11月1日至2024年1月31日推出「騎訪原鄉」冬季限定活動，探索獨特的在地部落之美，此活動將由專人帶領，騎行於靜謐的松鶴部落，藉由山林間的負離子及芬多精舒緩身心，發掘歷史文化，體驗不同以往的騎行氛圍。

「探索鄰近谷關部落之美」活動將由專人帶領旅客從虹夕諾雅 谷關出發至位於台中市八仙山大甲溪畔的松鶴部落，藉由騎行深入探索鄰近谷關部落之美，行程來回約5公里，全程使用台灣電輔車領導品牌BESV，以絕佳的質感及優越的智慧動能，透過隨心所欲的騎乘節奏，輕鬆徜徉自然景色。松鶴部落為泰雅族人的聚落，而「八仙山」又以台灣日治時期的三大林場之一而聞名。從起點沿路穿梭於五葉松綠色隧道中，在感受陽光從枝葉中灑落的氛圍之餘，一邊吸收樹林間的芬多精。

「山間秘境野餐」抵達休憩點後，旅客可以在部落的至高點享用富含高蛋白質的日式雙層九宮格料理，一邊補充運動後所需的能量、一邊欣賞谷關山景之美。日式雙層九宮格的每一道料理皆為料理長手工製作，希望可以將料理的溫度與美味傳達給旅客，藉由在地食材與日式調理手法讓旅客體驗山間秘境野餐。

「美肌之湯舒緩身心」結束一天的騎行體驗後，旅客可以回到館內的大眾浴池享受溫泉，舒緩運動後的疲勞及緊繃的肌肉。谷關溫泉從不枯竭，常年噴湧，因此整年都有穩定的湧泉量，溫泉泉質為無色無味的碳酸氫鹽泉、對肌膚的刺激較小，也被譽為「美肌之湯」，在虹夕諾雅 谷關有著能盡情享受溫泉的大眾浴池，以日式木質感打造的室內溫泉與開放舒適的露天溫泉，讓旅客能親身感受谷關當地的自然環境。