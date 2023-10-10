前往主要內容
工商時報LOGO

虹夕諾雅 谷關 推騎行探索活動

全程使用台灣電輔車領導品牌BESV，探索獨特的在地部落之美，冬季限定

  • 工商時報 謝易晏
●全程使用台灣電輔車領導品牌BESV，探索獨特的在地部落之美，冬季限定。圖／業者提供
●全程使用台灣電輔車領導品牌BESV，探索獨特的在地部落之美，冬季限定。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅 谷關」，將於11月1日至2024年1月31日推出「騎訪原鄉」冬季限定活動，探索獨特的在地部落之美，此活動將由專人帶領，騎行於靜謐的松鶴部落，藉由山林間的負離子及芬多精舒緩身心，發掘歷史文化，體驗不同以往的騎行氛圍。

「探索鄰近谷關部落之美」活動將由專人帶領旅客從虹夕諾雅 谷關出發至位於台中市八仙山大甲溪畔的松鶴部落，藉由騎行深入探索鄰近谷關部落之美，行程來回約5公里，全程使用台灣電輔車領導品牌BESV，以絕佳的質感及優越的智慧動能，透過隨心所欲的騎乘節奏，輕鬆徜徉自然景色。松鶴部落為泰雅族人的聚落，而「八仙山」又以台灣日治時期的三大林場之一而聞名。從起點沿路穿梭於五葉松綠色隧道中，在感受陽光從枝葉中灑落的氛圍之餘，一邊吸收樹林間的芬多精。

「山間秘境野餐」抵達休憩點後，旅客可以在部落的至高點享用富含高蛋白質的日式雙層九宮格料理，一邊補充運動後所需的能量、一邊欣賞谷關山景之美。日式雙層九宮格的每一道料理皆為料理長手工製作，希望可以將料理的溫度與美味傳達給旅客，藉由在地食材與日式調理手法讓旅客體驗山間秘境野餐。

「美肌之湯舒緩身心」結束一天的騎行體驗後，旅客可以回到館內的大眾浴池享受溫泉，舒緩運動後的疲勞及緊繃的肌肉。谷關溫泉從不枯竭，常年噴湧，因此整年都有穩定的湧泉量，溫泉泉質為無色無味的碳酸氫鹽泉、對肌膚的刺激較小，也被譽為「美肌之湯」，在虹夕諾雅 谷關有著能盡情享受溫泉的大眾浴池，以日式木質感打造的室內溫泉與開放舒適的露天溫泉，讓旅客能親身感受谷關當地的自然環境。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台積電怎麼了？ 法說前夕 陸行之喊話正視爆雷風險

  2. 台積電19日法說先進封裝成焦點 台廠卡位CoWoS

  3. 以巴衝突推升避險需求激增 美元、金價雙雙走高

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。