竹市百年文化 辦職人體驗活動

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新竹市是擁有百年歷史的城市，見證了許多不同行業的興盛繁榮與式微，現今城區裡仍可見開業超過3、40年以上的店鋪，依舊默默耕耘，閃閃發亮。市府都市發展處表示，為拉近民眾對舊城區老行業的認識與文化傳承，大同108舊城再生基地10月起將舉辦「尋工閃閃」系列活動，透過職人體驗、家族記憶課程、尋工市集等免費活動，讓民眾更對各行各業有更深刻的認識與體驗，歡迎民眾一起來體驗。

市長高虹安表示，舊城區的演進與生活型態，孕育了城裡的百工百業，城市居民每天的生活需求，也靠著百工百業來支撐。過往的產業與消費行為，經過時間的淬鍊，有了許多嶄新的風貌。

城區裡有包羅萬象的行業，在這背後也代表了一個家庭的生計，或是一項無形的專業技術。期盼這次舉辦的4場次「城裡人—職人體驗手作工作坊」鼓勵民眾透過親手製作體驗，對各行業的製造技術與流程有更深刻的瞭解。

都發處長翁義芳表示，近年舊城區有愈來愈多的青年創業案例，市府也持續推動活化振興老舊商圈。10月21日舉行的「尋工市集」將邀請新舊世代職人交流，於新竹市影像博物館前廣場舉辦市集活動，參與的品牌有頗具歷史但堅守職人精神的巴黎理髮店、竹林印書局，鴻安堂藥房等，也有結合多元族群文化的台灣水鹿咖啡館、晌午粄食、Dye業等新創店家。

翁處長指出，市集當日也推出三大系列活動，有「技藝開箱」手作體驗，利用自然資源木作及竹編透過手作將資源再利用，還有邀請「云云 Yun Collective」藝術表演團隊，以沉浸式表演帶領民眾走入東門市場店家，最後邀集街區店家一同響應，推出10月9日至21日至友好店家消費，滿額集章換限量好禮，歡迎民眾共襄盛舉。