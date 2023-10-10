秋冬輕旅 福容網路訂房送好康

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秋冬輕旅行說走就走，福容大飯店推出一系列網路票券訂房優惠。平日持券出遊不用人擠人，12月31日前入住福容花蓮店，限量升等海景客房再贈三溫暖；福容高雄店限量升等豪華雙床房；福容淡水漁碼店加碼贈「文青品茶一人一席」兩客；福容福隆店11月1日至明（2024）年3月3日免費升等海景房，入住兩天一夜另享優惠二選一，現在加入享福卡會員再享多重優惠。

福容花蓮店享限量升等海景客房，再依人數加贈三溫暖，最適合放鬆身心靈，來場森呼吸，福容高雄店限量升等豪華雙床房、加贈2片面膜、贈WAT啤酒2瓶或哈根達斯冰淇淋2客（100ml），選擇福容淡水漁碼店，暢遊淡水古蹟，欣賞絕美夕陽再贈「文青品茶 一人一席」兩客。

入住福容桃園機捷A8店贈送麗會所SPA芳療課程享8折優惠券乙張、Abar單杯飲料買一送一券乙張；福容桃園店加贈2張迎賓飲料券；福容中壢店贈送氣泡水。福容台北二館平假日精緻雙人房升等豪華雙床房只需999元，額外加贈春一枝mini冰棒2支。

福容墾丁店加贈2張休閒券，10月可以優惠價1,000元升等海景房，11至12月可以800元升等海景房。秋高氣爽騎腳踏車漫遊福隆海邊，福容福隆店將於11月1至明（2024）年3月31日推出平日免費升等海景房，入住兩天一夜之旅客另享休閒活動pass券或兒童一位免費入住優惠二選一。

福容大飯店推出「入會有禮 新寵會員」，於活動期間加入享福卡會員，即可獲得福容100元折價券，每月還有機會抽昇恆昌200元購物金；推薦好友加入享福卡會員，即贈美式咖啡買一送一券及福星點數30點，11月歡慶會員周年活動，單筆消費滿千福星點數雙倍贈（新福2倍／銀福4倍／金福6倍）。

會員還可以優惠點數999點兌換福容徠旅住宿券；只要拿起手機下載享福卡APP並加入會員，立即享有福容全台連鎖飯店消費95折優惠，還有不定期推出專屬的活動及優惠。官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/。

（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）