已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023 ITF台北國際旅展將於11月3日盛大登場，迎接台灣最大規模的旅遊盛會、瞄準國旅商機，台中日月千禧酒店特別提前自10月12日起至11月6日止推出線上旅展，餐券7.6折起，雙人一泊一食住宿券約3.3折、住宿套券則提供約3.1折優惠折扣。

日月千禧獻出ITF優惠，期望提升國人旅展的買氣。主打商品歡禧同遊一泊一食三張套券是團購出遊首選，憑券雙人平日入住日月客房三晚12,900元（三晚可同次入住或分次使用），原價41,580元，約提供3.1折折扣，平均每房每晚只要4,300元，超優質特惠，計畫旅行台中的旅客，絕對不能錯過。

3樓饗樂全日餐廳平日午餐自助百匯餐券，每套6張5,280元、原價6,521元，平均每人只要880元即可享用原價1,087元平日午餐自助百匯1客，下殺約8.1折。

而且特別祭出團購專案，平日午、晚餐自助百匯餐券，每套10張9,200元、原價10,868元，平均每人只要920元。

24樓極炙牛排館則獻出兩款餐券，極炙海陸雙饗雙人套餐券每張4,280元、原價5,566元，下殺約7.7折。

欲了解更多優惠訊息，請至台中日月千禧酒店官網www.millenniumtaichung.com.tw或Facebook官方粉絲頁查詢。