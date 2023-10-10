Fed鴿聲起！道瓊升近200點 2類股領漲 龍頭科技股全紅

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美股大驚奇，以巴爆發50年來最嚴重衝突帶動國際油價飆升，道瓊指數周一（9日）早盤一度跌逾150點，但隨著聯準會官員鴿派發言持續在市場發酵，美股掀起一波反彈，能源、軍工股向上表態，四大指數僅費半小跌，道瓊指數則大漲近200點作收。

道瓊工業指數上漲197.07點，或0.59％，以33,604.65點作收；標普500指數上漲27.16點，或0.63％，收4,335.66點；那斯達克指數上漲52.9點，或0.39％，收13,484.24點；費城半導體指數下跌7.86點，或0.23％，收3,467.35點。

紐約西德州原油11月期貨價9日盤中大漲3.20％，終場每桶收報86.38元；倫敦布蘭特12月期油盤中也漲逾2.80％，終場每桶收報88.15美元，同步逆轉上周下滑趨勢。

避險資產同樣上漲，紐約12月期金9日盤中揚升1.05％，每盎司報1,864.5美元。美元指數盤中攀升0.44％至106.51。日圓兌美元走高0.12％到149.13日圓兌1美元。

政經方面，達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）周一表示，隨著近期美債殖利率飆升，可能意外著再次升息的必要性降低。此外，聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）暗示，美長債殖利率飆升，可能會阻止聯準會上調短期政策利率。

根據CME FedWatch工具官網顯示，目前聯準會11月升息的機率為14.1%，低於上周五的27.1％。

龍頭科技股9日集體收紅，亞馬遜漲0.30美元或0.23％，收報128.26美元；Meta漲2.93美元或0.93％，收在318.36美元；Google漲0.84美元或0.61％，收報138.42美元；蘋果漲1.50美元或0.85％，收報178.99美元；微軟漲2.56美元或0.78％，收329.82美元。

台股ADR方面普遍收黑，台積電ADR跌0.34％；日月光ADR跌0.78％；聯電ADR跌0.56％。