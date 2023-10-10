不懼美對中擴大管制 法人二理由力挺華碩

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外電報導，美擬擴大管制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸的規定，法人表示，此舉對台灣電子下游相關供應鏈影響有限，維持鴻海（2317）、華碩（2357）「買進」的投資建議；此外，正面看待華碩接手英特爾NUC產品線的後續效應，對公司營運表現有正面助益，因此仍給予華碩465元的目標價。

外電報導，拜登政府將更新限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸的規定，市場擔憂美國不僅可能進一步限制大陸取得晶片製造機台，也可能要求銷往大陸的AI晶片再降規，導致現有Nvidia、AMD專供大陸的「特規版」AI晶片無法拓市。

群益投顧表示，實際上，美國如果真的更新限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸的規定，對台灣電子下游相關供應鏈影響有限，主要是因為大陸伺服器代工廠的客戶以陸系客戶為主，而台灣伺服器代工廠的客戶以美系品牌與 CSP業者為主，因此在台灣伺服器下游相關供應鏈中，仍維持鴻海、華碩「買進」的投資建議。

另外，華碩近日公告將正式接手英特爾NUC產品線，群益投顧表示，正面看 待華碩接手英特爾NUC產品線的後續效應，主要是因為NUC屬於Mini PC類型的產品，而華碩原本自己就有Mini PC的產品線，因此不是全新產品線的話，後續接手會更容易與順利。

此外，華碩在接手英特爾NUC產品線後，Mini PC的出貨量可望進一步擴大，更能達到經濟規模效應，且Mini PC的毛利率比一般PC產品好，因此將有助華碩達成PC出貨量優於市場的目標，也有助華碩的營收與獲利的提升。