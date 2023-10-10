捷迅Q3獲重量級合約 9月營運連三個月成長

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捷迅（2643）第三季獲重量級合約營運持續成長，公布9月營收3.83億元，月增2.39％、年減30.04％，連續三個月呈現月增，累計前三季合併營收26.37億元、年減41.03％，因拓展新市場有成，年減幅度較其他同業明顯縮窄。

捷迅香港在籌備一年多後，8月通過嚴格審查，與國家級郵政集團公司簽署專線代理合約，從數百家優秀公司中突圍而出，使捷迅獲選為符合國家級認證的優質物流供應商之一，並拓展集團以往除中、港、陸、亞洲、歐、美等地區外，自亞洲運往紐西蘭、澳洲、加國等地的新航線。

捷迅經營團隊擁有近40年豐富經驗，具備對國際市場脈動精準的敏銳度，多年前瞄準電商領域為下個世代主要消費模式，朝此目標前進，於e-commerce商圈樹立口碑及知名度，並以提供高規格服務、快速運送時效且具競爭價格等優勢，在市場上獲得客戶青睞。

捷迅在全球營運布局，深耕漸進式與當地企業策略聯盟，融入當地文化替客戶規畫最完善且統整式運籌服務，在面對世界貿易變動之際，除在中、港、台及美國深耕外，跟隨客戶前進印度及其他東協市場的驅動下，仍能掌握各地因其信仰、習俗、文化不同特色及差異，為客戶擘劃符合需求且獨特性的物流方案，充分發揮『服務無國界』的經營理念。

有感於近幾年國際市場受各種經濟、政治、氣候、貿易快速變化的影響，更突顯物流產業的重要性，需具備更多元且全方位的服務，捷迅以此勉勵並培訓所有同仁，成為客戶安心有效率且值得信賴的服務業者，充分發揮捷迅成立40餘年對於航空、海運承攬的物流專業，輔以自有開發的GLS系統（Global logistics System）涵蓋海空運物流、儲運管理、貨況追蹤、線上通關的系統化能力，攜手各大國際航空公司、船公司將物流運籌平台，打造成協助客戶領先全球市場不可或缺的合作夥伴。