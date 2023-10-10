蔡英文：和平是解決兩岸分歧唯一選項

今天是雙十國慶，也是總統蔡英文任內最後一次國慶演說，有關兩岸關係談話備受各界矚目。蔡英文在演說中強調，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。她說，特別是，全球都已經體認到，台海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素；任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。

蔡英文在演說中指出，從2016年以來，蔡英文政府始終信守承諾、維持現狀；我們堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

她說，對岸因颱風而豪雨成災，我們展現人道關懷；土耳其發生震災，我們挺進第一線；俄烏戰爭爆發，我們堅定與烏克蘭站在一起。當然，我們更不會忘記，三年疫情期間，民主夥伴互相馳援那股「善的循環」。

蔡英文指出，儘管阻撓未曾停歇，但我們沒有停下走向世界的腳步。臺日友情堅定不移、臺美關係堅若磐石；我們的友邦和理念相近國家，在國際場域力挺台灣；來自不同國家的年輕人，在社群上串連「Viva Taiwan」。台灣的民主成就，已成為世界標竿，台灣的屹立不搖，更無疑是全球民主永續發展，及安全繁榮的最大保證。

蔡英文在「自信沉穩，持續貢獻區域和平穩定」的重點演說中表示，現在的台灣，已經是世界的臺灣。我們已經證明了，無論在地緣戰略、全球民主發展，或國際供應鏈體系，我們都是最可靠、最有效率、最安全的合作夥伴；國際支持我們的力量，也來到前所未有的團結堅實。此時此刻的我們，已經能自信堅定，面向世界；我們也更能自信沉穩，面對中國，為未來的發展，創造兩岸和平共存的條件。

她說，做為總統，我的責任就是，守護國家主權，守護兩千三百萬臺灣人民的民主自由生活方式；同時，尋求讓兩岸之間可以和平共處，人民之間，可以自由而無拘束、無負擔的往來；讓臺灣，甚至是兩岸，都能成為區域和平穩定的貢獻者。她再次強調，「和平是兩岸的唯一選項，以維持現狀作為各方的最大公約數，就是確保和平的關鍵之鑰」。

特別是，全球都已經體認到，臺海的和平穩定，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素；任何一方不能片面改變現狀；兩岸分歧須透過和平方式解決。因此，我們要持續努力，在確保主權和民主自由之際，能夠在尊重歷史事實之下，持續建構和平穩定的兩岸關係。

蔡英文向多位政黨領袖和貴賓強調，。政黨競爭是民主政治的日常，但我們今天能齊聚在此，正是台灣難能可貴的民主風景。她衷心期盼，在選舉的競爭過後，我們可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，眾志成城，對外團結一致。我相信，這是我們不分朝野政黨，對國家的共同責任。

蔡英文說，願意以台灣的民意共識為基礎，以對等尊嚴為前提，以民主對話為程序，以維持現狀為核心，與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，以及和平共存之道。

她深信，國際社會對臺灣的支持，只會愈來愈強。在全球共同關注，並致力維繫臺海和平穩定之際，我們必須掌握契機、控管風險，進而讓兩岸成為區域和平穩定的重要貢獻者。而這是台灣朝野政黨，也是兩岸之間，無可迴避的歷史責任與共同使命。

國家繼續前進，讓世界因灣台而更好

蔡英文說，無論是六十五年前的八二三戰役，或是如今面對外部威脅的挑戰，我們始終懷抱著，不分彼此、同島一命的信念。如今，中華民國臺灣，已經成為兩千三百萬人民的主流共識。這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和七十四年來福禍與共的體認。它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數。臺灣的民主，也因此在無比巨大的內外壓力中，成長茁壯，從而孕育出更為堅強的韌性。守護台灣的民主，就是守護普世價值的民主。

她感謝大家的團結一致，我們向全世界點亮了民主台灣；我們會自信地向世人傳達，台灣人尊嚴自主、熱情良善。台灣人樂為世界人，也將世世代代做為民主人、自由人。