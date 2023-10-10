台灣油畫家凌丹琦Joyce Ling 的2023年羅浮宮展

羅浮宮的當代藝術購物節（Art shopping)每年在羅浮宮舉行兩次！來自世界的藝術家、藝術愛好者、收藏家、畫廊…在此增益自己的藝術新知、展示自己的作品及發掘新當代藝術創作，甚或投資未來性的藝術作品，並能與國際接軌藝術的未來性，是一個增加藝術新知及知名度的藝術大門——Art shopping at Carrousel du Louvre 。

而台灣油畫家凌丹琦Joyce Ling欣逢此盛事，2024年10/20～22日在此知名的羅浮宮卡爾賽廳參加展出其近期作品。

在羅浮宮的此知名展中，95%的收藏家必蒞臨此盛事，在此購買藝術收藏，並且在全世界的這大舞台看到最新的藝術未來性及可購買的藝術產品，並與來自各世界藝術的菁英、藝術公司、畫廊對話。人潮空前，不絕於眼前，86%的買家、收藏家引領著藝術品收藏的潮流與趨勢，平均4位訪客，會有1位購買藝術品，Art shopping 藝術購物在羅浮宮展現了全世界人潮匯聚的世界性最重要博物館的空前絕後的地位，人們在此對藝術未來性的趨之若鶩，藝術家也親臨此處展出畫家自己的作品，而收藏家或遊客在此購買藝術作品也成為一種時尚、品味與藝術必訪的旅遊文化指標地。而此次的羅浮宮Art shopping 展覽活動中，整個週末也將舉行現場表演、演講、圓桌討論及拍賣會。

羅浮宮展出作品之ㄧ （畫作：美味與雅緻）。圖/凌丹琦畫室提供

每年的十月的第三週是繼巴黎春夏時裝週大約在9～10月間後接下來的巴黎藝術週，也就是每年十月的第三週是巴黎藝術週，成群的藝術博覽會在此時在巴黎百花綻放、藝術盛事及展覽在巴黎此時此藝術週處處盛開舉行，台灣油畫家凌丹琦甚幸能參加此展！

凌丹琦所展出的作品是她在2023年的新作品「美味與雅緻」及「東方色彩交響」，其中的「美味與雅緻」作品大器而不匠氣，色彩斑斕呈現油畫新風景，有予人耳目一新的親切感，是一幅未來大器之作，以大器之姿的表演欣逢羅浮宮展盛事。

該作品的色彩學是凌丹琦的油畫新風景，也是新創意，意境優雅、色彩瑰麗、氛圍寧諡，已是一幅不易被人遺忘的作品，也將是未來各國際策展公司會注意到的佳作及被邀展的大作品。

今年2023年，各國際策展公司相繼邀請凌丹琦在世界各國展出自己的作品，礙於凌丹琦在今年已有國際性的多個展覽，推辭了許多在義大利威尼斯、西班牙、美國….各地的國際展覽，她的畫作能見度愈來愈高，是因她的畫作有過去在藝術創作裡沒有的新意、色彩學，她說她不習慣傳統思維，畫家的畫風都是千篇一律的調性，只為了畫家本身作品的辨識度，但我們忽略了，觀者會有視覺倦怠感，且所謂藝術是來自於當下的靈感與不同時間點的色彩構造，而不是來自於被教育而成就的慣性色彩及ㄧ致性的畫風！那是被框限的創作，不是始於自然的藝術！

藝術可以來自於思維、教育，但是要增加畫者的新意、新見地、新靈感、新彩度，因為每一幅畫作都在展示當下的新興色彩、當下的能量，來自於辨識度的東西，就是來自於設限，限制了創作者的變化性、多樣性、時間點的代表性，所以她常強調：她不是學苑派畫家，也因此為喜，沒有被教育的訓練框限了畫家本要有的多元性、變化性。而商業模式不是她的考量及需求，因為她認為：畫作多了商業考量的辨識度就無法真實作自己，也是藝術領域的窠臼，她認為：大自然都在盡情表現自然，創作者應盡情表現當下的時間點宇宙透過創作者要傳達的當下色彩能量，若都是一種辨識度的色彩學及畫風，不是來自於宇宙中的自然，是來自被限制的壓抑！不符合人本自然，色彩本來自天性、靈性、悟性、當下…..，因為色彩也來自於宇宙當下要傳達的能量。也是位哲學詩人及哲人的她如是說。

也因為如凌丹琦上述，畫家或創作者才有可能創作共通性相似為了商業考量的辨識度的有限色彩以外的突破佳作，奈何藝術領域仍存在著無法打破思惟的慣性，所以也弱化了培養鑑賞家、鑑賞力的覺知與覺醒的機會！因此才會出現人們對群體思惟表現出極大的忠誠度，並反對獨立分析，因此觀者及潮流追隨流行事物，他們被告知要震驚時才震驚，被告知要仰慕時才仰慕，而才會出現梵谷的年代裡，他的作品似乎對當時他的世代是毫無價值，梵谷找不到買家，沒有人喜歡他的作品，美術館也對他的作品沒興趣，人們遵循著慣性與指示，在沒有人告訴他們不要如是作時踐踏梵谷。爾後人們也在被啟發後始發現梵谷是一顆難能可貴的畫家巨擘，在藝術史上舉足輕重，這也是藝術史上的諷刺。同理藝術領域也存在這舊思維，太多無法獨立思考的人群或市場慣性所要求的畫作辨識度的傳統思惟，箝制了畫家為了商業辨識度只能畫一種單一的統一畫風。

而今，會有色彩倦怠感的人們也將會理解，藝術其實是一種啟發與悟性，不適合框限創作者的創造力，如今賞析凌丹琦畫作的觀者在她的創作裡感受到她多元色彩的熱情卻有著她的獨特色彩語言，不會只存在在一種色彩辨識度的舒適圈，因此更多人期盼凌丹琦下一幅不知道有何新意與色彩趨向。所以我們可以有幸看到她的多元的畫風與色彩，不同於以往的畫家，她有她自有的哲學思考、獨立分析。她也說：過去有時仍會向老師學習畫技，在繪畫上卻常在老師指導後經常趁老師離去後，重新全面更改老師的教導繪畫的色彩及畫技，她說：反應較佳的作品都反而是獨立創作的作品，而有被教導的作品反呈現作品的庸常。

我們拭目以待她能見度高的新作與她在藝術創作上的獨具的哲學智慧。

2023年10/20～22羅浮宮展免費參觀連結：

https://www.artshopping-expo.com/communaute.php