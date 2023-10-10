黃金周出國歸來突接移民局電話？大陸權威部：攏總是假

大陸官方「上海網路闢謠」微信公號10 日報導，大陸民眾在海外，接到大陸外交部全球領事保護與服務應急熱線12308熱線電話說「你涉嫌違法犯罪案件」，能信嗎？黃金周度假歸來，突然接到大陸移民管理局12367熱線電話，告知「你的護照在境外有違法記錄，請配合調查」，怎麼辦？中國駐美國大使館、國家移民管理局等，紛紛通過官方公眾號等管道澄清：都是假的。遇到套路，直接掛斷。

大陸權威部門強調，12308熱線、12367熱線都屬於被叫型服務熱線，一般不會主動向公眾致電，聲稱接聽人違法需要配合調查的，往往是詐騙分子。當前大陸流行的新騙局，已鎖定海外人群。

中國駐美國大使館在今年「十一」假期接到多名中國公民反映，有不法分子冒用12308熱線（＋86-10-12308或＋86-10-65612308）實施電信詐騙，以涉嫌違法犯罪案件、轉接國內警方通話、個人資料洩露等為由，誘騙當事人提供個人資訊、進行銀行轉帳。 大陸移民局近期也接到民眾反映，他們陸續接到與12367號碼高度相似的來電，對方冒充移民局工作人員，以「身分資訊被冒用」「發送違法短信（簡訊）」「從事詐騙被限制出境或被註銷出入境證件」等移民管理領域事項為由，要求接聽人按其要求協助調查。 但事實上，這些電話並非來自真正的12367平台，而是詐騙分子通過非法管道獲取受害人的個人身分資訊，隨後冒充公檢法機關工作人員，通過電話與受害人取得聯繫。 詐騙分子以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、護照被盜用或涉嫌違法，要求受害人下載聊天軟體APP進行溝通並嚴格保密，並向受害人出示「逮捕證」「通緝令」「財產凍結書」等虛假法律文書，以增加可信度。同時，要求受害人將資金轉移至「安全帳戶」，從而實施詐騙。 以上案例，熱線電話均為詐騙分子冒用。詐騙分子或是使用與官方熱線相類似的電話號碼（增加首碼等），或是篡改來電顯示誤導接聽人。 消息稱，事實上，12308熱線和12367熱線都是被叫型服務熱線，通常不會主動對外呼叫。那麼，它們本來的作用是做什麼呢？ 公開資料顯示，12308是外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心的熱線電話號碼，24小時向海外中國公民提供領事保護與諮詢服務。12308熱線用於接聽中國公民緊急求助來電，不會主動外撥或提供轉接服務。 尤其要注意的是，12308熱線不會通知中國公民涉及案件需要處理，不會轉接大陸國內公檢法機關或要求當事人回撥電話進一步聯繫，更不會索要「保釋金」「擔保金」或銀行轉帳。 12367服務平台則是大陸管理機構統一受理移民管理領域業務諮詢、意見建議等訴求的電話熱線。大陸移民管理局表示，12367是一條被叫型服務熱線，如無待解決的來電訴求，服務平台不會主動對外致電。公民若對本人護照狀態、出入境記錄等存在疑問，可通過移民局政府服務平台、「移民局」APP、微信或支付寶小程式進行查詢，也可撥打12367服務平台諮詢。