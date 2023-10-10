《電週邊》融程電Q3營收雙降 前9月仍締新猷

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【時報記者葉時安台北報導】融程電(3416)2023年9月營收達新台幣2.17億元，月增1.55%、年減19.72%，年減近2成主要受去年同期基期較高，仍創今年第五高。今年第三季營收6.79億元，年減11.11%、季減1.36%。累計2023年1至9月營收為新台幣19.93億元，年增1.79%，改寫歷史新高紀錄。伴隨耕耘之產業為趨勢明確的浪潮，提前研發布局，維持融程電營運和獲利動能持續穩健的正向展望。

因應未來AI應用，具有產品優勢及豐富產業應用經驗，新能源應用、國防、倉儲物流等產業新訂單強勁，同時受惠全球軍事國防支出剛性需求爆發與AIOT產業大幅增長，強固型筆電搶攻跨產業商機提升毛利及產品附加價值，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局，具備在製造量能與成本控管的優勢，轉化成客戶產品的競爭力，搶先攻占市場。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器(DISPLAY & HMI)與強固型筆電業務將持續聚焦八大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、食品加工自動化、醫療保健、國防，與公共安全。另外也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。