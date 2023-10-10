柯文哲、賴清德都用它！工程師選議員震驚「台灣募款工具太難用」，自建系統3年收服各大政黨

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這家新創公司，成立短短3年，就在政治募款闖出一片天，更成功打破黨派藩籬，讓柯文哲、賴清德的競選團隊都成座上賓。它，究竟如何辦到？

「我們不允許有人想捐卻不能捐！」應援科技創辦人蕭新晟霸氣地說。從網站頁面、第三方金流到寄出募款小物等一連串流程，都能交由應援科技一次搞定，不僅增進了捐款者的使用體驗，更為募款者省去諸多麻煩。方便程度讓2024年總統候選人柯文哲、賴清德等一眾政治人物皆成主顧。

很難想像，應援科技僅成立短短3年，卻已累計簽約400多家客戶，3分之1為非營利組織，另3分之1來自政治單位，在線上政治募款領域已達到7、8成市占。其餘還包含宗教團體、咖啡廳、水果商、票務活動、課程報名、Podcast見面會等多元業務。

工程師從政抓出募款痛點 自建系統晉升金流商

原來，現年40歲的創辦人蕭新晟大有來頭。紐約新創工程師出身的他，曾在美國成立非營利機構「國家寶藏」，後受太陽花學運感染，2017年回台投身議員選舉，他笑說，「當時就是類似覺青吧，不排斥從政，可以多聽到一些聲音。」

未料，這一趟沒選上議員，反倒讓他找到創業利基點。參選期間，蕭新晟發現，台灣市場缺乏像美國一樣好用的募款工具，政治人物往往得土法煉鋼，用Google表單統整捐款人資料，再根據匯款末五碼對帳、出貨，最後還須依法向監察院申報，一系列手續動輒得騰出5、6個人手、且耗時數月。

抓住這一市場痛點，蕭新晟在落選後隨即著手新事業，與幾位夥伴合資1500萬元，計畫打造一個整合募款、金流和寄送等全方位服務的「一站式整合金流雲端平台」。

頭一年半，應援科技尚處在研發階段，對工程師出身的蕭新晟而言，整合功能並非難事，最大的挑戰反倒在建構自身的金流系統。

他指出，「金流要穩定、安全，還要體驗優良，若跳轉到一個不是自己做的頁面，就很難把關。」也就是說，納入金流是其一站式系統不可或缺的關鍵之一。

例如，具備金流後便可提供捐款人「稍後完成的捐款體驗」，尤其遇到街頭募款等時間較趕的場合，若捐款人來不及填寫資料，可以先行完成支付儲存，後續由系統提醒他補填完後，才會實際刷卡。相反地，若把金流外包給別人，就無法控制刷卡時間。

不僅如此，為了提供安全的金流服務，應援科技還採用AWS（亞馬遜雲端運算服務）的資安系統，省下自己做資安成本。但蕭新晟也補充，「AWS只承擔了8成，基本的資案建置還是要我們自己來。」

為此，他透過人脈找來5名資深工程師完善公司系統，最終成功取得支付卡產業資料安全標準（PCI DSS）、資訊安全國際標準（ISO27001）雙重認證，「我們在種子輪期間就完成認證，晉升為金流商，這在新創中相當少見。」蕭新晟自詡。

對此，臺中市助扶關懷協會執行長黃仁祈也稱讚，「應援同時是網站，也是金流公司，不像之前的系統商都只管網站，金流得自己另外申辦，還會多一筆手續費。」省錢又省力，讓他們成為最早的一批顧客，與應援科技的合作已邁入第二年。

捱過近兩年研發期，如今打開應於科技的募款系統，從輸入捐款金額、信用卡、申報資料到額外加購捐款小物，只要3、4個步驟就能完成捐款。

公益募款跨足政治獻金 憑「快速優化」抗衡大企業

工具在手，下一步是市場開發。

應援科技的營運模式類似雲端的SaaS訂閱制服務，會依照組織規模和流量，每月向客戶收取500到10,000元不等的費用。一般來說，非營利組織會按員工規模收費；政治人物則依參選職位、預期流量定價；若有其他特殊需求，還會加收一次性的客製費。

首先，應援科技對準中小型、高需求的非營利組織，提供客戶從捐款、金流到會員經營等一系列工具。蕭新晟強調，「應援科技定位在『成長型工具』，而非一次性服務，用越久價值越高，還能省下分開找廠商的時間和人力。」因此，其業務多為長期合作，一次性活動則占少數。

別看如今應援科技已經逐步打開市場，業務初期，他們也曾在推廣產品上碰壁。蕭新晟坦言，「公益團體對於科技產品上手慢，且通常已有自己習慣使用的產品，所以我們投入很多心力做市場教育。」像是推出產品教學、舉辦講座，講解資安證照等，都不遺餘力。

幸運的是，應援科技系統上路沒多久，恰趕上2022年縣市長九合一選舉，他們也成功從非營利組織跨足政治獻金領域。靠著業務積極拜訪，以及蕭新晟過往從政累積的人脈，應援科技從徐巧芯、黃捷、曾玟學等人起步，逐漸擴張知名度。

蕭新晟也不諱言，「原先覺得政治這塊很難預料，擔心有政黨色彩會不會大家不願意用。」這也導致他們一開始雖有意耕耘選舉市場，卻不敢輕易踏入。直到後來口耳相傳的好口碑，讓各黨派的政治人物紛紛找上門，他才篤定，好用的工具其實不分黨派。

舉例來說，民進黨新北市立委參選人吳崢、國民黨高雄市立委參選人李明璇的幕僚，皆不約而同提到，應援科技在整合後台數據上助力頗大，「沒有透過這個統一平台，捐款可能會分別從Line、臉書湧過來，資料統整很費力氣，應援為我們節省很大的人力成本。」

而且，隨著客戶愈來愈多，應援科技的系統也不斷與時俱進。其中，他們就曾因社會企業「黑熊學院」反應，經常遇到退換票的問題，從而開發出新功能。

蕭新晟解釋，「以前要人工後台管理員去按誰可以退，現在只要募款方先把條件設定好，購票者再自己申請，一旦符合條件就能自動退票。」而且系統優化後，其他客戶也能一起受惠。

「新創不一定能真正打敗一些大型企業，但面對漏洞能快速優化。」蕭新晟點出，優化速度、靈活性即是他們與大企業抗衡的一大優勢。相比一般大企業每月頂多更新一次，有些還需要暫停服務，應援科技的系統則是每週更新2到4次，且更新的同時也能持續運作。

從非營利組織打下基礎，到跨足政治獻金擴大規模，應援科技預計今年內就能獲利。蕭新晟更樂觀表示，今年營收有望從去年500萬元，一口氣成長7倍來到3,500萬元，未來也計畫籌集更多資金挹注，希望有朝一日能躋升台灣前三大金流商。