蔡英文感謝國人體諒 艱難挑戰下落實年金、能源改革

總統蔡英文在國慶演說中表示，她從未忘記我對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛，包括完無法做到的軍公教改革，為讓年金的財務能夠永續，讓政府的財政更有餘裕，來照顧下一代；而雖然還沒走完年金改革的最後一哩路，但從2020年起，陸續編列2,670億元預算，撥補勞保基金，期許下一階段勞保財務改革，能在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。

蔡英文國慶演說共有四大重點，在「感謝臺灣人民，在艱難挑戰中落實改革」段落中，她說，這七年多來，國際及區域的政經情勢複雜多變，加上百年大疫與極端氣候，在在挑戰民主國家中，政府治理的韌性機制；也挑戰民主社會中，人與人的信任基礎。

她從未忘記對改革的承諾，也深知改革所帶來的衝突和陣痛。我要感謝台灣人民，總是能用團結戰勝恐懼，用包容化解仇恨，用民主克服挑戰。例如婚姻平權法案通過已經四年了。我要感謝反對者的包容，成就了一個讓全世界羨慕的臺灣，每一對相愛的彼此，都能幸福成家的國度。她更要深深感謝全體軍公教夥伴的諒解。為了讓年金的財務能夠永續，我們一起完成過去無法做到的「年金改革」，也讓政府的財政更有餘裕，來照顧下一代。

她也要謝謝勞工朋友的體諒。雖然，我們還沒走完年金改革的最後一哩路，但我們從2020年起，陸續編列2,670億元預算，撥補勞保基金。我期盼，下一階段勞保財務的改革，能夠在穩定的財務基礎上、在社會的理性對話中，凝聚共識、穩健進行。

與此同時，我們連續八年調漲基本工資，並以所累積的經驗為基礎，提出「最低工資法」草案，送交立法院審議。蔡英文沒有忘記要照顧勞工的承諾。

她提及，前陣子，我遇到了一對來自桃園的夫妻，他們是投入「包租代管」的公益出租人。他們跟我說，社宅出租的，不只是「一間房」，而是要給房客「一個家」。她要感謝在臺灣不同角落，這樣溫暖投入推動社宅的朋友。七年多來，在起步階段的困難中前進，並且奠定基礎；如今，社會住宅運動，逐漸卸下標籤，成為社區的正向力量；八年20萬戶的目標，也將在2024年底達成。「居住正義」這條路仍然漫長，但經過這幾年的經驗累積，我相信，未來一定可以在正確的道路上加速前進。

在能源轉型方面，她說，剛接任總統時，台灣的電力備轉容量率，曾經最低只有1.64％。但這七年多來，我們大幅提高能源供應，也全力推動能源轉型，終於在去年迎來了轉捩點，讓綠電的總發電量，首度超越核電。現在，陽光越強，氣候越炎熱，就越不用擔心午後缺電。在傍晚的尖峰時段，我們的備轉容量率，也能夠維持在7％到10％的穩定狀況。

蔡英文強調，我們在跟時間賽跑，克服種種困難，一步步實現能源轉型。面對世界急起直追「2050淨零轉型」的目標，灣台的再生能源發展、儲能網絡建構，和電網韌性強化，只能快、不能慢，更不能走回頭路。