《台北股市》台股評價面支撐力有限 待「它」回升助陣

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【時報記者任珮云台北報導】台股上周重登月線之上，周線也連二紅，雖然台股止跌，但三大法人中仍僅有投信法人力挺台股，合計連續第10周買超，上周買超金額121.41億元，外資則是連續第三周站在賣方，賣超401.53億元，自營商調節86.30億元，連續賣超周數來到第10周，三大法人上周合計賣超366.42億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，第四季台股首周表現未讓投資人失望，且企業獲利成長有望於明年首季翻正，包括外銷訂單跌幅收斂，預期9月份整體外銷訂單金額將較8月份微幅增加，以及製造業庫存調整完畢等，目前電子下游庫存轉趨健康，記憶體報價也出現反彈，加上內資持續加碼買超，預期台股下檔有撐。

孫傳恕分析，自下半年起已見到台股獲利持續改善，預期進入2024年之後，在電子、景氣循環類股獲利帶動下，將恢復成長動能，預料第四季股市將呈現震盪向上格局，配合升息進入尾聲，有利於台股成長股的後市表現，且台股因為握有AI關鍵供應鏈，以及選舉行情逐步發酵，即使出現震盪，在全球股市中仍相對抗跌。

孫傳恕說明，國慶連假之後全球股市將面對法說、美股財報季與央行會議，台股中的光學龍頭大廠、晶圓龍頭大廠將於本月上、中旬舉辦法說，美股的特斯拉、IBM、蘋果、英特爾等，則將於10月中、下旬公布財報數據，目前市場對於企業獲利展望正面，有助提振投資情緒。另外，中國製造業、消費力在十一黃金週有逐步回穩跡象，在國際利空漸除，隨著消費旺季來臨，多方歸隊下，股市表現可望震盪盤堅。

看好第四季台股偏多態勢，孫傳恕建議，HPC、資料中心、AI及CoWoS可作為主要布局方向，另外看好2024年記憶體復甦，資料中心新平台及AI相關長期需求，可加碼記憶體、ASIC、IP及關鍵電子零組件如ABF、組裝、散熱；選股以下半年營收年增率轉正，以及2024年獲利成長的個股為主。

不過，孫傳恕提醒，由於美股目前進入修正格局，在此環境下激勵台股的力道不足，且台股現階段評價面已不若之前便宜，從歷史經驗來看，當評價面在相對平均值之上時，指數較無大幅揚升的空間，須待基本面回升後進一步推升指數。