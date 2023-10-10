感謝台灣人給二次機會 蔡英文：國家要自信沉穩前進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統蔡英文今天在國慶演說中，感性地感謝台灣人民給她兩次機會，擔任中華民國總統，和台灣人一起打拚，我心中充滿無限感激。她說，施政有所成就，也有不盡如人意之處；身為總統，我責無旁貸。這就是民主國家，執政者不能自滿，任何的施政，都要讓更多人民滿意，就是政府永無止境努力的目標。她強調，她的任期會停在明年的520，但國家要繼續前進。

她堅信，自信沉穩的臺灣，一定會繼續前進。我們不只要給世界更好的台灣，更要讓世界因為民主台灣而更好。

蔡英文在國慶演說中指出，無論是六十五年前的八二三戰役，或是如今面對外部威脅的挑戰，我們始終懷抱著，不分彼此、同島一命的信念。如今，中華民國台灣，已經成為兩千三百萬人民的主流共識。這個共識，匯聚了不同族群的歷史情感，和七十四年來福禍與共的體認。它更代表，我們會為了團結、為了守護國家、為了捍衛民主自由的生活，願意走近彼此，創造最大的公約數。

她指出，台灣的民主，也因此在無比巨大的內外壓力中，成長茁壯，從而孕育出更為堅強的韌性。守護臺灣的民主，就是守護普世價值的民主。她也要感謝大家的團結一致，我們向全世界點亮了民主台灣；我們會自信地向世人傳達，台灣人尊嚴自主、熱情良善。臺灣人樂為世界人，也將世世代代做為民主人、自由人。

蔡英文在演說中，最後也感性地感謝台灣人民給蔡英文兩次機會，擔任中華民國總統，和臺灣人一起打拚，她心中充滿無限感激。這幾年下來，施政有所成就，也有不盡如人意之處；身為總統，我責無旁貸。這就是民主國家，執政者不能自滿，任何的施政，都要讓更多人民滿意，就是政府永無止境努力的目標。

「蔡英文的任期會停在明年的520，但國家要繼續前進。」蔡英文堅信，自信沉穩的臺灣，一定會繼續前進。我們不只要給世界更好的台灣，更要讓世界因為民主台灣而更好。