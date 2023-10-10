政策組合拳落地生效 大陸中小企業第三季發展指數回升

大陸央視新聞報導，中國中小企業協會10日發布，隨著一系列穩增長措施落地生效，第三季中國中小企業發展指數重回上升區間，多個分項指數和分行業指數上升明顯。 數據顯示，中國中小企業發展指數今年第一季大幅上升1.3點，第二季回落了0.3點，第三季再次上升0.2點，為89.2。 中國中小企業協會秘書長謝極說，隨著一系列政策組合拳的推出以及效果的不斷顯現，第三季指數重回上升區間。89.2高於2022年同期水準，接近2年來最高點位。 分項指數中，反映企業信心的宏觀經濟感受指數上升0.5點，升幅最大，顯示隨著一系列穩增長、提信心、防風險的政策組合拳的效果不斷顯現，民營企業發展信心得到有力提振。此外，投入指數、市場指數也都回升明顯，所調查的8個行業中，5個行業投入指數上升，顯示企業投資意願增強，市場預期逐漸恢復。分行業指數中，工業指數上升0.4點，升幅最大。 中國中小企業協會的調查還顯示，第三季中小企業開工狀況有所改善，完全開工的企業占比上升。 謝極指出，第三季底，開工率在75％以上的企業達到54％，其中，完全開工的企業，比第二季底上升4.25個百分點。