教育部訂教保人員管教注意事項 罰幼兒站立每次不得超過10分鐘

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在幼兒園或托兒所任教的老師或教保員，時常因為管教學童而動輒得咎，教育部近日訂定及實施「教保服務人員輔導與管教幼兒注意事項」，規定教保服務人員採行的輔導與管教措施，應與幼兒不當行為的情節輕重相當；可以罰4歲以上幼兒站立，但每次不得超過10分鐘，每日累計不得超過20分鐘。

教育部說，教保服務人員輔導與管教幼兒，應先了解幼兒行為之原因，針對其原因選擇處理問題之適當方法，優先採取輔導及正向管教措施，並視情況調整。教保服務人員採行之輔導與管教措施，應與幼兒不當行為之情節輕重相當，有多種同樣能達成目的之措施時，應選擇對幼兒權益損害較少者。

教育部建議教保服務人員，對幼兒所表現之良好行為與逐漸減少之不當行為，應適當給予鼓勵；應教導幼兒，未受鼓勵或受到批評指責時之正向思考及因應方法，以培養幼兒承受挫折之能力及堅毅性格；不得因個人或少數人之行為而連帶處罰其他或全體幼兒。

教育部指出，教保人員基於導引幼兒發展之考量，得採取一般管教措施。例如，請4歲以上幼兒站立，進行思考反省或調整情緒，但每次不得超過10分鐘，每日累計不得超過20分鐘；以約定或規制方式，適當限制幼兒參與部分活動，例如因多次破壞教室內之教具、玩具，於約定時間內，幼兒暫時不能參與教具、玩具操作。

教育部說，教保服務人員為制止、排除或預防幼兒危害行為之必要緊急處置措施，非屬違法行為。例如，幼兒有拳打腳踢、砸東西、攀爬到危險的地方、情緒過激大聲哭鬧尖叫等行為，以致有傷害自己或他人之虞時，教保服務人員得運用暫時性之肢體強制力（如環抱、緊抱、帶離團體等），協助幼兒停止該危險行為。

教育部也表示，教保人員若對學童有有性侵害、性騷擾、性霸凌、體罰、霸凌、傷害、公然侮辱等行為，經直轄市、縣（市）主管機關或附設幼兒園之公立學校調查確認，有解聘、免職、終止契約關係，且終身或1至4年不得聘任、任用或進用為教保服務人員。