《科技》國慶煙火在台中 電信三雄加強佈署不卡網

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【時報記者王逸芯台北報導】2023年國慶煙火將於10月10日晚間在台中中央公園施放，因應即將到來的人潮，電信業繃緊神經，中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)全力佈署，擴充網路站台容量、基地台、行動通訊車、AI大數據等正面應戰，讓用戶在觀賞煙火的同時網路不卡卡。

中華電信除積極擴充原有網路站台容量，更運用AI大數據分析網路訊務熱區，機動調配基地台資源並提升網路韌性，提供最佳行動語音上網品質。針對今年國慶煙火16處最佳觀賞位置如中央公園停機坪等將湧入大批觀賞拍照人潮，中華電特別擴充60台以上高效能基地台和出動15部行動車，並於活動期間進行網路即時監控，確保訊務尖峰時段仍維持正常網路服務品質；另外，主辦單位安排的500台無人機展演，更是搭配中華電專屬門號及良好涵蓋，透過行動網路操控無人機排列飛行，在國慶當晚秀出最美麗的圖案供全國民眾欣賞。

遠傳將運用AI技術評估行動數據與語音需求，除了增設4G、5G共計14台臨時站及行動通訊車，同時擴充超過200站以上既有基站容量，活動當天將有超過60位工程人員全程現場待命，而後端則有數百名網管與傳輸工程師輪流待命，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業。為了讓在現場的遠傳用戶擁有最佳的網路體驗，遠傳動員超過百名人次的工程人員，提前完成涵蓋台中市6個行政區的基地台擴充工程，並增設14台臨時站及4G、5G行動通訊車坐鎮現場，可提供超過平常數倍的網路傳輸容量。

台灣大於主會場佈署4G、5G共計12台行動訊號車及臨時站，同時優化鄰近熱點近千座既有基站容量配置，擴充超過平常10倍網路傳輸容量，出動200名工程師輪班待命，確保通訊品質穩定。本次台中市政府規劃多場域觀賞地點，除了主會場，更多達16處觀賞點，包括逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路等，以及西屯、北屯、南屯、大雅、后里及豐原等行政區，不僅活動地點鄰近市區，除了焰火外更有一系列表演活動，預計將比往年湧現更多人潮；台灣大表示，將以堅實的通訊技術綿密佈署，滿足國慶焰火施放期間，尖峰時刻使用行動上網數據的流量需求。