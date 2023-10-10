陸駐舊金山總領館遭開車衝撞 美媒：司機中槍

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中國駐舊金山總領館發言人表示，當地時間9日下午，有不明身份人員駕車暴力衝撞闖入總領館證件大廳，對工作人員及現場民眾生命安全構成嚴重威脅，對該館設施與財產造成嚴重破壞，性質極其惡劣。

中國駐舊金山總領館發言人指出，目前犯罪嫌疑人已被警方控制。該總領館嚴厲譴責這起暴力襲擊事件，保留追究事件相關責任的權利，並已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方按照《維也納外交關係公約》、《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》規定，採取一切必要措施確保總領館人員及館舍安全。

綜合美媒稍早報導，美國舊金山消防部門稱，一輛汽車當地時間9日闖入中國駐舊金山總領事館一棟建築，在接到相關報告後，舊金山警察和消防人員已抵達現場。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，據舊金山警方介紹，現場有警察開槍，一人受傷，但尚不清楚該人身份，也不知道是否有嫌疑人在逃。

福斯旗下地方媒體「KTVU」則引用消息人士的話稱，當事車輛的司機中了槍，尚不清楚槍傷是他人所致還是自己所為。

美國《舊金山標準報》（The San Francisco Standard）引述兩位不願透露姓名的知情人士說，舊金山一名警官開槍；警方認為司機攜帶武器。舊金山消防部門表示，槍擊者被送往醫院救治，傷勢嚴重。