GDP規模今年破23兆 蔡英文：台灣已是世界的台灣

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總統蔡英文今天在國慶演說中表示，過去七年多，政府在劇烈變遷的兩岸及國際情勢中，傾全力發展經濟、厚實國力，平均經濟成長率站穩四小龍之首，並堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

蔡英文表示，經過全體國人七年多的努力打拚，臺灣的經濟，不僅展現強大的韌性，更成為驅動全球供應鏈重組的關鍵力量，中華民國的國力變強了！她說，台灣的GDP規模，從她上任時的17.5兆元大幅成長，今年預計將突破23兆元。而在這幾年全球飽受經濟停滯，以及通膨所苦的局勢下，台灣這幾年來的平均經濟成長率，仍可維持高於全球平均值，站穩四小龍之首，並且維持相對穩定的物價。

同時，她說，我們還保持財政穩健，將連續六年的政府歲計賸餘，跟全民共享，除了發放消費券來促進消費，也透過像是普發現金、TPASS、擴大租金補貼等措施，協助大家減輕生活負擔；我們更加強平衡城鄉發展，加大投資中小企業的產業轉型升級。

我們也全力推動「六大核心戰略產業」、大力投入基礎建設，帶動臺灣產業完成了「典範轉移」。尤其是強大的科技實力和製造能力，讓台灣成為全球供應鏈重組中，不可或缺的關鍵角色。

蔡英文說，因此，我們翻轉了過度依賴單一市場的狀況。對美國的出口金額翻倍成長；而今年6月，和美國完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定，就是率先各國、創新觀念的全新貿易協定。經過七年多的耕耘，我們對新南向國家的出口貿易，創史上新高；我們也強化與歐洲鏈結，現在，歐盟已經是臺灣最大的外資來源。我們用經濟實力，向全世界證明臺灣無可取代的重要性。

蔡英文強調，從2016年以來，蔡英文政府始終信守承諾、維持現狀；我們堅守「四個堅持」，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，和全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定，也為世界貢獻良善力量。

她舉例說，對岸因颱風而豪雨成災，我們展現人道關懷；土耳其發生震災，我們挺進第一線；俄烏戰爭爆發，我們堅定與烏克蘭站在一起。當然，我們更不會忘記，三年疫情期間，民主夥伴互相馳援那股「善的循環」。

儘管阻撓未曾停歇，但我們沒有停下走向世界的腳步。台日友情堅定不移、台美關係堅若磐石；我們的友邦和理念相近國家，在國際場域力挺臺灣；來自不同國家的年輕人，在社群上串連「Viva Taiwan」。她強調，台灣的民主成就，已成為世界標竿，灣台的屹立不搖，更無疑是全球民主永續發展，及安全繁榮的最大保證。