低公設人人愛！北台灣「這些新建案」低於20％買得到

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內政部長日前拋出虛坪改革方案，欲將公設比降至25%至30%，促使公設比合理化，公設比議題再度浮上檯面；根據住展雜誌調查，北台灣今年推出的新建案當中，公設比25%（含）以下新建案共計有14個，集中在宜蘭、桃園、基隆等房價、地價水準相對低的郊區，且多是建築總樓層不高的電梯公寓，部分新案公設比甚至在20%以下。

住展雜誌調查，宜蘭縣宜蘭市「嵐丰」基地1,150.6坪，位於宜大商圈，規劃住宅、透天混合社區，訴求25%低公設比，2房25/34坪、3房42/56坪，大樓區89戶，目前實價揭露77筆，平均成交單價約30.5萬元。

宜蘭縣冬山鄉「自然城家」打出18%超低公設比，地上4層，僅有16戶，單純2房，目前實價揭露1筆，成交單價23.2萬元。

宜蘭縣宜蘭市「京采宜蘭3」規劃地上5層，11戶住家，公設比17.3～24.1%，目前實價揭露8筆，平均成交單價25.5萬元。

宜蘭縣員山鄉「陽光禾耘6」樓層規劃為1棟地上4層建築，共15戶住家，坪數規劃為2～3房26～36坪，公設比19%～19.87%，目前實價揭露8筆，平均成交單價22.1萬元。

宜蘭縣五結鄉「院里來-聚心」規劃10～24坪29戶公寓住家及14戶透天產品，公設比21.5%，目前實價揭露16筆，平均成交單價21萬元。

基隆市中正區「 皇琚」，基地面積僅85.45坪，樓層規劃地上5層地下1層，公設比22 %，僅有8戶，規劃28~31坪，目前尚未有實價資訊。

桃園市蘆竹區「益富家」規劃為1棟地上5層建築，共12戶住家，坪數規劃2房25.65、26.94坪、3房34.58坪，公設比20%，現推2房2衛廣告戶868萬起，目前尚未有實價資訊。

桃園市中壢區「東柏朗闊」規劃地上5層，共18戶住家，坪數規劃2房19～24坪、3房26～29坪產品，公設比21%～22%，目前實價揭露4筆，平均成交單價35.8萬元。

桃園市中壢區「青森活」規劃為2棟地上5層建築，共56戶住家，坪數規劃2房19～23坪、3房27～32坪、2+1房25坪，公設比23.8%，目前尚未有實價資訊。

桃園市觀音區「好漾」規劃為1棟地上5層建築，共18戶住家，坪數規劃2房19.2坪，公設比22%，目前尚未有實價資訊。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，北台灣目前公設比較低的集合式住宅新案，多是建築總樓層不高的電梯公寓，主要分布於房價、地價水準相對低的郊區。

雖然周邊生活機能不如市區完善，但2房總價往往能低於1,000萬元，加上公設比低，也可獲得更充裕的起居空間，對於預算有限的消費者來說，是能考慮的選擇。

但要提醒的是，消費者購屋前需先考慮好停車問題，因為公寓公設比較低原因之一，是沒有挖地下室，建案規畫的車位數量可能不夠。