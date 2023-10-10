陸研製096型核潛艇靜音難追蹤 美專家：或成惡夢一場

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隨著中國開始研製新一代核潛艇，潛艇軍備競賽正在加劇，預計這將首次對美國及其盟國追蹤潛艇的努力構成挑戰。分析人士和地區防務武官表示，越來越多的證據表明，中國有望在本世紀末將其096型彈道飛彈潛艇投入使用，其靜音性能方面的突破在一定程度上得益於俄羅斯技術。

路透報導，美國海軍戰爭學院在5月份的一次會議上討論，並由該學院中國海事研究所8月份發表的研究預測，監視中國的新艦艇將更加困難。研究人員之一的退役潛艇兵、海軍技術情報分析師卡爾森（Christopher Carlson）表示，096型潛艇將成為一場惡夢，「它們將非常、非常難以被發現」。

該報告指出，096型潛艇能在隱身性、感測器和武器方面與俄羅斯最先進的潛艇媲美，其能力的提升將對美國及其印太盟友產生「深遠」影響。該研究還詳細介紹了基於俄羅斯技術「模仿創新」的特定領域的潛在突破，包括泵式噴氣推進器和內部靜音裝置。

新加坡防務學者高瑞連（Collin Koh）表示，這項研究為改進中國彈道飛彈核潛艇以及提高其隱秘的反潛戰能力的研究項目打開了一扇窗。新加坡拉惹勒南國際研究學院的許說，「他們知道自己落後了，所以他們正努力在靜音和推進方面迎頭趕上」。

卡爾森表示，他相信中國的戰略家會像俄羅斯一樣，利用最近在有爭議的南海加固的據點，將彈道飛彈核潛艇保留在靠近其海岸的保護性「堡壘」內。報導指，先進彈道飛彈核潛艇的前景將使本已激烈的水下監視戰變得更加複雜。

報導稱，中國彈道飛彈核潛艇靜音性能提高的前景，在一定程度上推動了澳洲、英國和美國之間的「奧庫斯」（AUKUS）協定，該協定將增加英國和美國攻擊潛艇在西澳的部署。到2030年代，澳洲預計推出第一艘採用英國技術的核動力攻擊潛艇。

俄羅斯國立研究大學經濟學院的中國軍事學者卡辛（Vasily Kashin）則表示，中國工程師有可能取得了報告中描述的突破。他認為，儘管中國很可能在20世紀90年代蘇聯解體後獲得了俄羅斯的一些關鍵技術，但除了2010年核反應爐協議之外，北京和莫斯科之間沒有任何已知的共用協議。

卡辛表示，中國可能透過改造俄羅斯設計以及間諜活動等其他來源取得了進展，但他們不太可能擁有最新一代的俄羅斯系統。「中國在海軍領域不是俄羅斯的對手」，他直言，「這不是給我們製造困難，而是給美國製造問題」。