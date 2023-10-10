大陸首款四價流感病毒亞單位疫苗 多個省市陸續開打

大陸《科技日報》10日，中國首款四價流感病毒亞單位疫苗8日在天津開打。該款疫苗為3歲以上民眾提供更優質的流感疫苗保護，可預防由A型H1N1、H3N2和B型BV、BY四種流感病毒引起的流行性感冒，填補了中國四價亞單位流感疫苗領域的空白，象徵中國流感疫苗創新技術邁上新台階。接下來，該疫苗將在大陸多個省市陸續開打。 中國首款四價亞單位流感疫苗——慧爾康欣於今年5月獲批，為中國預防用生物製品1類新藥。 目前中國使用的流感疫苗絕大部分是第二代普通裂解流感疫苗，亞單位流感疫苗屬於第三代流感疫苗，相比第二代普通裂解流感疫苗，擁有顯著優勢：具備有效抗原純度高、接種後不良反應少、免疫效果更優秀等特點，對於兒童、老年人和體弱者更為友好。 《中國流感疫苗預防接種技術指南（2023—2024）》指出，從疫苗製備工藝來看，亞單位疫苗去除病毒內部蛋白僅保留純度較高的HA（血凝素）和NA（神經氨酸酶）抗原成分，相較於裂解疫苗具有更好的安全性。 一位行業人士指出：「亞單位疫苗製備工藝複雜、生產難度較大，為確保最優效果，往往需要5支普通裂解疫苗的原材料，才能純化出1支亞單位疫苗。」 國際疫苗學期刊《疫苗》刊載的四價流感亞單位疫苗慧爾康欣臨床三期數據顯示，以大陸國內流感裂解四價疫苗的標竿產品作為對照，3—8歲兒童發熱反應顯著低於對照組，僅為對照組的46％，兒童發熱反應更少。 天津市衛生健康委副主任、市疾控局局長韓金豔表示，接種流感疫苗是預防流感的有效手段，可以顯著降低接種者罹患流感和發生嚴重併發症的風險，接種流感疫苗可減少42％流感樣比例就診，老年人接種流感疫苗能預防28％的流感相關併發症。通常接種流感疫苗2—4周後，可產生具有保護水準的抗體，6—8月後抗體滴度開始衰減。根據流感南北差異的流行情況不同，每年接種流感疫苗時間也會有所不同，北方稍早在10月左右，南方稍晚，有的持續到來年第一季。