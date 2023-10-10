新北青春小伴旅 光復高中師生同樂遊和美山

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新北市教育局112學年度進行「戶外與海洋教育小伴旅遊學趣（新烏區）-教師增能研習暨公開授課」，由光復高中教師陳傑昇帶領26名學生、分成3小隊，透過摺頁地圖的規畫，完成和美山步道探索、碧潭吊橋歷史探究、新店渡船體驗訪問等學習任務，透過課程教學確認學習歷程的安全與適時的介入引導，把學習自主權交給學生，展現自主學習力。

陳傑昇表示，課室外的戶外冒險教育可創造學習動機!課室內的教學必須做好行前規畫與分工，當學生走入真實的自然情境時，探索與執行自主規畫的路線，就是學習的開始!在課室外，教師無需太多的指導，只要給予學生安全維護與陪伴支持，並接受學生合理的錯誤與嘗試也是一種成長。

光復高中林昕竼同學說，出發前老師讓大家先觀察地圖和附近的景點，提前規劃路線，各組有不同的任務，幫助我們了解當地的建設與文化，在實際行走時也就更能學會如何在陌生環境找到正確方位。光復高中呂宜庭同學則分享，實地踏查比在學校課室內上課更生動有趣!除了全程要靠自己和團隊夥伴尋找路線，還要執行訪問任務，聽著當地人的說明讓整個學習更有感。

教育局表示，新北市戶外與海洋教育中心組成課程教學研發團隊，透過實地走訪、勘查，發展專屬新北的「青春小伴旅」學習路線地圖，包含金山-萬里、淡水-八里以及新店-烏來三條學習路線，已在多所學校推廣辦理。此次特別辦理公開授課，以讓更多教師了解如何運用此教學媒材。