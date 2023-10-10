中國問題專家博明：即使經濟疲軟 習近平仍感到有底氣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

法廣引述英國《金融時報》9日報導，曾是駐華記者和美國海軍陸戰隊少校的中國問題專家博明 (Matt Pottinger) 指出，與北京打交道、防止因台灣問題爆發戰爭的最佳方式是加強實力。他認為，「硬實力是和平的先決條件。」

拜登錯誤信號

博明批評拜登政府最近派一系列高官訪華發出了「錯誤信號」。博明表示，更重要的是：「北京對這些美國官員的態度並不好。包括商務部長雷蒙多離開中國那一刻，華為發布了一款手機，成功顛覆了她制定的出口管制。氣候特使凱瑞連會談的機會都沒有。在他7月訪華期間，習近平接待了季辛吉，進行了一次親密交談，卻將拜登總統的使者撂在一邊。」

習近平仍有底氣

博明說，中國的種種跡象表明，他們認為美國現在很軟弱。「但這是中國政府的誤判。如果習近平在台灣問題上鋌而走險，我認為他將招致一場災難性的戰爭，但這不應受到鼓勵。」針對主流外交歡迎中美兩大強國加強溝通，博明回應說，中國就像2022年之前，普丁領導的俄羅斯一樣，可能會以侵略來回應觀望派。

博明說，現在不是緩和的時候。中國政府還沒有感到自己受到足夠的制約而別無選擇只能開始做出讓步。即使在經濟疲軟的情況下，他認為習近平仍感到有底氣。

劇變是習特點

《金融時報》這篇文章開宗明義說道，一年前，習近平登上了共產黨代表大會，驅逐了他的競爭對手。現在，令人費解的是，他也開始驅逐他的盟友。中國國防部長和前外交部長已經從公眾視野中消失。該國火箭軍部隊的兩名將軍已被免職。博明形容，「這個系統是一個黑匣子」。

博明認為，劇變是習近平統治的一個特點，而非缺陷。在執政11年裡，這位中國國家主席已經「罷免了6名政治局委員、35名中央委員、60名將軍，我所看到的最準確的估計是，他清洗了黨內約350萬人」。最新的人事變動可能是是「一系列旨在使黨失去平衡以加強其首要地位的積極措施。」

博明指出，「史達林一直在清洗他的軍隊，直到他們進入戰爭狀態。他個人並沒有因此遭受任何負面後果，最後死於任內。我最好的猜測是習近平也會在任內去世。」

博明認為，伴隨著突然的人事變動，習近平的權力集中可能會造成誤判和振蕩：「政策癱瘓，然後是另一個方向的過度糾正，然後再次政策癱瘓和過度糾正。」去年清零政策的迅速取消就證明了這一點，這可能會體現在習近平對持續的房地產危機的反應中。

風險偏好

博明指出，要了解中國領導人，你需要「同時在腦海中浮現幾種截然不同的想法。」習近平在政治體制中佔據主導地位，但主持的經濟卻步履蹣跚，公眾對他的領導越來越不滿。「幾年前，人們甚至不會提起他的名字。現在人們談論『你知道那誰』。人們會說『他因為童年的創傷，把氣都撒在了整個經濟上』之類的話，或者抱怨自己必須在工作時間學習習近平思想。」

但這並不意味着習近平即將倒台。美國總統拜登曾說，習近平所處的困境讓世界各國領導人都不願意與中國國家主席交換位置。最近，拜登表示，這可能會讓中國變得更加危險。博明對此表示贊同。中國經濟放緩，世界銀行目前預測明年中國國內生產總值增長率僅為4.4％。這可能意味著「習近平會有更大的風險偏好......在他享有一系列優勢的同時，試圖鎖定某些地緣政治上的收益。」

新冠病毒

《金融時報》說，博明的太太是病毒學家，他的哥哥是一名傳染病醫生，他在川普政府中是對新冠病毒（Covid-19）爆發感到最為不安的官員之一。

博明認為中國對病毒的反應是不誠實的，甚至是惡意的。他認為，病毒很可能來自武漢的一個實驗室。他表示，「我沒有否定任何理論，目前我甚至找不到支持自然爆發理論的間接證據。越來越多的間接證據支持實驗室意外泄漏。」

Tiktok毀民主

2020年5月，博明用普通話向中國公眾發表演講。他說，中國歷史上有勇敢抗議的民主傳統，一位醫生對新冠病毒（Covid）提出警告，就延續了這一傳統。美國官員報告說，該講演內容在被審查人員刪除之前，已在中國被下載了數百萬次。

對於中國科技公司字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok，博明認為，這個號稱在美國擁有1.5億用戶的網站是中國共產黨最強大的武器之一。「這個網站的目的是摧毀民主制度的結構......。 根據流傳的內容類型來看，他們的目的其實是分裂我們，讓我們對我們的政府形式失去信心。」