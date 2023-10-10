大陸商務部長會見美國國會參議院多數黨領袖舒默 理性務實討論經貿問題

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大陸商務部網站消息，大陸商務部部長王文濤10月9日在北京會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團。雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題理性、務實的討論。王文濤就美對中出口管制、投資限制、制裁中國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享受公平待遇等問題表達關切。舒默指出，美國會兩黨不尋求與中國脫鉤，願與中方加強溝通交流。

王文濤表示，中美經貿關係不僅事關兩國，也具有全球性影響。兩國經濟互補性遠大於競爭性，中美經貿關係的本質是互利共贏。雙方的發展進步完全可以成為對方的機遇而不是挑戰，合作是兩國唯一正確的選擇。中方不迴避競爭，但競爭要基於國際經貿規則，應是公平、良性的競爭。希望美方精準界定安全邊界，避免泛安全化、政治化、工具化。 王文濤指出，中方願與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好營商環境，促進雙邊貿易和投資。王文濤重點就美對華出口管制、投資限制、制裁中國企業、人員往來限制和中國在美投資企業享受公平待遇等問題表達關切。 舒默表示，美中經貿關係對兩國至關重要，美國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求與中國脫鉤，願與中方加強溝通交流。