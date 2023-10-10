財政部：特別預算債務流量比重低於法定上限

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財政部部長莊翠雲11日將至立法院財委會專案報告，財政部提交的書面報告指出，目前執行中的前瞻基礎建設計畫、新式戰機採 購及海空戰力提升計畫採購特別預算 執行期間債務流量比率均低於法定上限15％。

財政部強調，特別預算均遵守法定預算程序，受大院及審計部監督特別預算依預算法及各特別條例規定，因應國家遭逢特殊事故及推動重 大政事而編列，循預算程序經大院審議 通過，受大院及審計機關審核及監督， 均係依法辦理。各特別預算編列納入債限管控 特別預算以債務舉借為融資財源部分，均依公共債務法規定納入存量債 限管控，併計總預算及各特別預算 舉債數之中央政府1年以上公共債務未 償餘額占前3年度名目 國內生產毛額平均數不超過債務存量40.6％上限。

前瞻基礎建設計畫、新式戰機採購及海空 戰力提升計畫採購等特別條例均明訂排除公共債務法年度流量債限，惟應受財政紀律法規定施行期間之流量債限管控。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例明訂不受年度債務流 量及施行期間債務流量限制。

財政部指出，近年來配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，帶 動稅收增長，適時增加還債，107年度至111年度已增加還本新台幣940億元；債務比率由101年底36.3％逐年下降，113年度預算案數該比率為30.2％。

截至9月底長期債務實際 數為5兆8,338億元，債務比率實際數27.2％，距債務存量40.6％，尚有10.4個百分點。

且預算執行過程視歲入歲出執行情形，減少舉借債務，實際數可能低 於預算數，例如111年度長期債務餘額 預算案數6兆4,197億元，惟111年底長 期債務餘額實際數僅5兆6,998億元。

財政部指出，我國債務管理獲國際肯定 110年度及111年度惠譽、穆迪及標準普爾三大國際信用評等機構將我國 信用評等調升或給予正向評價，肯定我國優異財政表現。

瑞士洛桑管理學院公布之「2023年世界競爭力年報」，我國 「財政情勢」進步4名到第6名，顯見近年我國債務管控良好。