《金融股》元大人壽攜手嘉義縣政府推動微型保險

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【時報記者莊丙農台北報導】元大金(2885)旗下元大人壽響應主管機關政策，持續拓展微型保險保護傘，2020年起，元大人壽開始與縣市政府合作，首站為嘉義縣，攜手為嘉義縣內經濟弱勢民眾提供基本意外保障，至今已有逾11,528人次受惠。今年，除了微型保險捐贈，為推動高齡友善，更印製高齡防詐騙手冊，提供嘉義縣內長輩們作為辨識金融詐騙的參考。

在推動微型保險方面，元大人壽與嘉義縣政府在2020年攜手為縣內6-15歲弱勢兒少投保微型保險，保費由元大人壽捐助；2021年，元大集團其他子公司包括元大證券、元大銀行、元大投信也陸續加入微型保險捐助行列，除關懷原本鎖定的弱勢兒少，對象更擴及身障族群，持續為社會弱勢族群提供基本意外保障。

在落實高齡友善方面，有鑑於超高齡社會即將到來，而近年高齡詐騙事件卻層出不窮，因此元大人壽特別印製15,000份高齡防詐騙手冊透過三個管道提供高齡長者閱讀，分別擺放在元大人壽全台服務中心，或透過保險業務員發送給高齡保戶，另有部分則贈與社福單位，其中2,000多份提供嘉義縣政府社會局及其縣內26個社福單位發送予縣內獨居長輩，藉放大版的圖文展現，增加長輩防詐騙新知，以提高警覺、保護自身財物安全。