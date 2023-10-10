碧桂園：預期無法如期履行償付所有境外債務

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碧桂園10日於港交所發出公布稱，該公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。

碧桂園表示，將積極推進境外債務管理措施，在尊重所有債權人現有法律地位和法律償付順序的前提下，公平公正地制定整體解決方案來實現長期、可持續的資本結構。

碧桂園稱，公司及其顧問將努力秉持公平公正的原則，並將適時積極與債權人就潛在方案進行溝通。公司期待與所有債權人進行對話與合作，在切實可行的情況下盡快達成解決方案。

碧桂園表示，今年1月至9月，集團實現權益銷售金額約1549.8億元（人民幣，下同），年減43.9％，較2021年同期下降65.4％。同時，集團面臨資產處置出售的重大不確定性，預計集團的流動性在中短期內仍將持續緊張。

碧桂園稱，在境內債務管理方面取得積極進展，共9筆境內公司債券本金共計約147億元的展期方案已獲得相關債券持有人的必要同意，為集團換來了集中精力恢復運營的時間與空間。

碧桂園指出，截至9月底，集團及其合資企業和聯營公司年內累計交付房屋共約42萬套，累計交付面積約5112萬平方公尺，交付項目涉及到31個省份、235個城市，部分項目實現提前交付。集團將保交付作為最優先的業務目標，通過資金專款專用、嚴格管理預售監控資金等方式，切實保障項目的正常運轉並完成保交樓任務。