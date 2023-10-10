「職業病認定」難度高！勞資各說各話 考驗醫師經驗

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屏東明揚大火燒出國內長年未解的工安危機。根據勞動部統計，去年（2022）職災保險傷病給付共2萬4741件，總金額66.8億元。醫師觀察，近年國人對於職業傷病意識逐漸提升，越來越多人了解自身權益，主動尋求職業醫學科診斷，儘管多數雇主願意配合現場評估，但當勞資雙方意見相左時，高度考驗醫師經驗和專業判斷。

職業傷病可分為職業傷害和職業病，前者是執行職務時受到立即性意外的傷害，後者則是因暴露於化學性、物理性、生物性、人因性及其他因子導致身體產生疾病，並經醫師診斷。目前國內共有15家「職業傷病診治專責醫院」及89家「職業傷病診治網絡醫院」，勞工可前往職業傷病門診，經檢查及評估後，由醫師提供職業病評估報告，即可向勞動部勞保局申請職業病給付。

土城醫院職業醫學科主任、環境職業醫學會名譽理事羅錦泉說明，在職業傷病門診中，醫師會安排檢查並了解個案的工作情形，以搬重物受傷為例，通常會詢問個案搬什麼東西、一天搬幾次、重量多少等；必要時會由職業傷病防治中心安排現場評估，請個案或其他勞工實際示範，雇主和個案直接在場確認，讓雙方都有陳述意見的機會。

「雙方有不同意見，是一定會發生的！」羅錦泉指出，通常會請個案提供工作現場的照相、錄影等證據，為避免造成紛爭，最好先告知雇主，千萬不能偷偷來；有時候勞資雙方意見南轅北轍，例如雇主說一天工作量是20箱，勞工卻說是100箱，相當考驗醫師經驗和專業判斷。

職業醫學科醫師陳崇賢提到，當前往現場評估時，部分雇主會推拖「機器正在歲修」、「產線沒開」等理由，因此需仰賴醫師抽絲剝繭，找出可能造成危害的細節；如果公司不願意配合，或是發生嚴重危害、住院等重大傷病事件，則會通報勞檢。

「許多人覺得以和為貴，不想在公司裡面當害群之馬。」陳崇賢認為，台灣的職業安全意識正在緩慢進步，但大部分人還是認為事不關己；各縣市勞工局提供很多資源，也有提供匿名申訴的管道，希望雇主可以提升意識，由上而下宣導，讓更多勞工了解並守護自身權益。