窮到只能出國玩？揪出國旅高房價背後元凶

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「國旅太貴了」，飯店住一晚動輒萬元起跳，被民眾戲稱「台灣人窮到只能出國」，觀光專家拆解背後原因指出，除了成本與供需之外，台灣淡旺日差距比他國明顯，恐是最大元凶。

「一家四口自駕，三天兩夜至少都要抓2萬」、「去墾丁玩水的錢，寧可省下來去曼谷」、「去琉球比小琉球還便宜」、「一堆飯店都在敲凱子」，還有民眾網曬收據指出，中秋連假住谷關風景區的頂級飯店，3天2夜3人費用高達新台幣16萬元，卻遭到「尚未退房就被鎖房卡」的待遇。

瀏覽網路論壇，針對國旅的埋怨比比皆是，不是價格貴得離譜，就是不滿意CP值，且民眾普遍認為，玩國旅不如去日本，更戲稱「台灣人窮到只能出國」。

台灣房價其實不比日本貴 統計數據藏貓膩

究竟台灣平均房價是否高於日本，靜宜大學觀光系副教授黃正聰援引國際訂房網站HotelsCombined的資訊，比較亞洲主要國家及城市的平均房價指出，「台灣的房價其實低於新加坡、香港、日本、泰國、韓國，但高於越南、菲律賓、馬來西亞」。

以台灣鄰近國家而言，統計指出，新加坡平均房價新台幣9,169元，與香港8,089元分居冠、亞軍，因為占地有限，飯店量體都只有1千多家；日本和泰國觀光業發達，有高達8.8萬和7萬的飯店家數，平均房價分別為5,656元、4,911元，都高於韓國的4,550元和台灣的4,411元。

但他也表示，各國的首都房價都遠高於次要城市，例如台北市平均房價7,083元，高於曼谷的5,016元，但曼谷高於高雄的4,778元、新北的4,048元；而東京平均房價則以9,366元，居亞洲之冠。

國旅房價淡旺日差距大 勿把香蕉比蘋果

那為何民眾「體感上」認知台灣旅宿價格高於日本，黃正聰表示，最大關鍵在於「台灣最旺日、房價最貴的是週六，且價格顯著高於平日」，也就是台灣人通常是週休二日或連假出遊，感受到的價格當然貴；而出國在日本可能是離峰時間，比較基準的時間點或地點都不同。

「平日一到五沒人、六日卻人擠人」，他也提到，台灣離尖峰現象較他國明顯很多，導致飯店業者為調和成本，只好提高假日售價因應。他說，「台灣人工作太勤奮，不少國外觀光客甚至會請假半年出遊」，建議台灣勞、資方達成出遊可多安排在平日的共識，有望提升國旅觀光品質和價格親民度。

而平日住房率通常也得靠海外觀光客挹注，黃正聰表示，「其實以觀光客占總人口的比例而言，台灣沒有比日、韓低太多」，但疫後確實受到日圓貶值、班機不多、台灣交通規劃不便等內外因素，導致疫情前每年200萬的日本客入境規模，目前恢復率確實還不到一半。

在台灣飯店業深耕35年的茹曦酒店業主代表柯雷蒙（Jurgen Klemm）舉例，他喜歡台東，有間知名民宿睡一晚就要1萬元，但還是有人買單，而台北市區一晚4,000元出頭的住宿卻覺得貴。他建議不要「香蕉去比蘋果」，且在自由市場供需下，如果這樣的價錢找不到客人，自然會被市場淘汰。

疫後國旅房價繼續飆 學者擔憂內外雙輸

然而，疫情後國旅房價繼續飆漲，引起民眾抱怨連連。根據交通部觀光局最新統計指出，今年上半年觀光旅館業每晚平均房價4,618元，較去年同期增加572元，漲幅14.14%；一般旅館每晚平均房價2,647元，較去年同期增加198元，漲幅8.1%。

「有人計算假日漲幅，甚至高達30%到50%」，旅遊休閒產業工作者王彥荏對中央社記者表示，疫情後，許多東南亞國家的旅宿價格都沒有上漲很多，有些反而還更便宜，「但台灣的熱門景點，像是阿里山，不到5,000元已住不到正常的飯店」。

統計指出，南投縣觀光旅館平均房價才是台灣之冠，每晚平均房價為1萬5,449元，因南投觀光旅館為包含日月潭涵碧樓、雲品等業者，以高價客群為主。

「過去3年邊境封鎖，台灣國旅大爆發，郊區飯店一房難求，導致房價翻倍飆升；但疫情過後，房價也沒跌回去」，旅遊業人士質疑，疫後台灣住宿房價直線上漲，來自業者坐地起價。

業者則認為，解封後的旅遊潮爆發、物價成本、工資與電價提高、缺工等問題，才是房價創新高的原因。

一位飯店高層透露，疫情期間因「供給多、需求少」，五星飯店折扣變多，都讓人感受變便宜；但後來國旅爆發後，許多風景區飯店一房難求，還有至少8、9家觀光旅館因辦理都更而退出市場，價格也就水漲船高。

黃正聰剖析，除了全球性通膨、缺工影響，民眾青睞精緻旅遊，對住宿品質要求提升，導致業主投資金額拉高，價格也隨之上揚，且「住宿已不單純是住宿，還有休閒功能、停留時間變長，附加設施變多，價格自然也應該提高」。

但是價格提高後，民眾對整體國旅體驗上普遍不滿意，顯示觀光品質還有很大進步空間，而國旅住宿價格高猶如雙面刃，黃正聰坦言，「不只影響來台旅客的意願，台灣人也認為不如出國」，將造成台灣觀光產業的雙輸局面。