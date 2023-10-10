竹縣雙十升旗客語歌手熱情獻唱 旗海飄揚歡慶國慶日

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「新竹縣各界慶祝112年雙十國慶暨升旗典禮」10日在縣府前廣場舉辦，縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮及各民代與會，不少團體和民眾共襄盛舉，入圍金曲獎的客語歌手邱舒，演唱「2023新竹縣客語民謠歌詞獎」3首網路人氣獎作品，搭配新竹縣天使之音協會手語情境演譯，呈現多元語言溝通展現新竹縣的客家特色。

楊文科致詞感謝各界貴賓踴躍參加國慶升旗典禮，縣府為了國慶日，也在各個主要交通要道、機關學校插滿國旗，一起慶祝國慶，「我們愛我們的國家中華民國，也愛台灣這塊土地」。

楊文科也說，過去5年感謝議會及鄉鎮市長的支持、配合與協助，新竹縣連續5年獲得財政部的招商卓越獎，今年縣市總體暨永續競爭力調查，榮獲經濟與就業第一名、生活品質與現代化第一名及地方財政第三名，致力打造「科技首都．幸福竹縣」。

楊文科表示，縣府也傾聽民意，持續努力爭取設立高中、職業學校，也爭取到交通部、內政部生活圈道路計畫及經費，以老中青幼通通照顧的理念施政並展望未來，縣府團隊會與議會一起為鄉親打拚。

升旗典禮開場先由新竹攻城獅的3位啦啦隊員帶來魅力四射的開幕表演，並由邱舒現場演唱「2023新竹縣客語民謠歌詞獎」3首網路人氣獎作品，以客語歌詞風華再現經典創作，向台灣歌謠之父鄧雨賢致敬。

東海國民小學客家金獅隊，舞獅配合大面及小臉的逗趣串場，十分可愛，也維繫客家金獅傳統技藝。隨後在新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會迎國旗入場、升旗，並由泰雅之聲成員領唱國歌、國旗歌，完成升旗儀式。

警察局在現場宣導反詐騙等相關知識，社會處宣導性別平等教育及權利，及《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）三項核心理念包含禁止歧視、實質平等、國家義務。